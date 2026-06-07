(GLO)- Chiều 6-6, tại Lữ đoàn 573, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho đội ngũ Chủ nhiệm Phòng không các tỉnh, thành phố của Quân khu trước khi tham gia Hội thi Chủ nhiệm Phòng không tỉnh (thành phố) toàn quân năm 2026. ​

Đại tá Cao Văn Mười - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các cơ quan chức năng của Quân khu, chỉ huy Lữ đoàn 573 cùng các Chủ nhiệm Phòng không các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 5 tham gia dự thi.

Đại tá Cao Văn Mười - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 giao nhiệm vụ cho cán bộ tham gia Hội thi Chủ nhiệm Phòng không tỉnh (thành phố) toàn quân năm 2026. Ảnh: M.L

Hội thi Chủ nhiệm Phòng không tỉnh (thành phố) do Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tổ chức tại Lữ đoàn 573 nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực tham mưu, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân của đội ngũ cán bộ tại các địa phương.

​​Với vai trò đơn vị đăng cai, Lữ đoàn 573 đã tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn tất hệ thống thao trường, bãi tập, thiết bị mô hình học cụ, cũng như chuẩn bị chu đáo nơi ăn, ở, sinh hoạt cho các đoàn tham gia hội thi toàn quân.

Quân khu 5 kiểm tra công tác luyện tập của đội ngũ Chủ nhiệm Phòng không các tỉnh, thành phố của Quân khu trước khi tham gia Hội thi. Ảnh: M.L

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Cao Văn Mười - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 yêu cầu đội ngũ Chủ nhiệm Phòng không các tỉnh, thành phố tập trung hệ thống hóa kiến thức, nắm vững các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân. Trong quá trình thi, thí sinh phải luôn giữ vững bản lĩnh, chấp hành nghiêm quy chế, bình tĩnh, tự tin để giành kết quả cao nhất.