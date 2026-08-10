Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại 2 xã Bình Khê và Bình Phú

(GLO)- Sáng 10-8, tại xã Bình Khê và xã Bình Phú đã diễn ra Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các sở, ngành của tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Tỉnh ủy Gia Lai về điều động cán bộ.

Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Chí Hùng (thứ 2 từ trái sang) trao quyết định về điều động cán bộ của Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Công Đệ (bìa phải) và đồng chí Tạ Phương Trung (bìa trái). Ảnh: Úc Ly

Theo đó, đồng chí Nguyễn Công Đệ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Khê được điều động đến công tác tại Sở Ngoại vụ tỉnh từ ngày 10-8-2026, để bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng thuộc Sở Ngoại vụ.

Đồng chí Tạ Phương Trung - Phó Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn (Sở Xây dựng) được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Khê khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Bình Khê nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, điều động, chỉ định đồng chí Lý Kim Đình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Phú tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình An nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 10-8-2026; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Bình An nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động, chỉ định đồng chí Mai Xuân Hậu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 10-8-2026; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Bình Phú nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí được điều động, chỉ định và nhận nhiệm vụ mới; đồng thời, đề nghị các cán bộ trên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ; cùng tập thể cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị nơi công tác mới giữ vững đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.