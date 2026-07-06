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Bàn giao nhà ở cho gia đình chính sách tại xã Bình An

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 5-7, Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) phối hợp với xã Bình An (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà cho gia đình ông Lê Văn Hương (thôn Mỹ An).

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Lữ đoàn 573 và xã Bình An tổ chức khánh thành, bàn giao nhà cho gia đình ông Lê Văn Hương (hàng đầu, thứ 6 từ trái sang). Ảnh: D.T

Ông Hương là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Căn nhà có diện tích khoảng 80 m², với kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh và tiền gia đình đối ứng.

Ngoài nguồn kinh phí của Nhà nước, xã Bình An đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ thêm vật liệu xây dựng; Lữ đoàn 573 hỗ trợ ngày công để đẩy nhanh tiến độ thi công.

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Xã Bình An khen thưởng lực lượng tham gia hỗ trợ các gia đình chính sách trên địa bàn xây dựng, sửa chữa nhà ở. Ảnh: D.T

Thượng tá Dương Tiến Đoàn - Phó Chính ủy Lữ đoàn 573 - cho hay: Đến nay, đơn vị đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 7/7 căn nhà theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần chăm lo đời sống các gia đình chính sách và tăng cường tình đoàn kết quân - dân.

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