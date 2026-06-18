Bàn giao nhà ở cho gia đình chính sách tại xã Ia Púch

(GLO)- Ngày 18-6, UBND xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức bàn giao căn nhà cho gia đình bà Rơ Mah Đi (trú tại làng Goòng, xã Ia Púch). Bà Đi là con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

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Căn nhà có diện tích 52 m², với tổng kinh phí xây dựng là 120 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Cứu trợ người nghèo tỉnh Gia Lai hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình đối ứng 40 triệu đồng.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và UBND xã Ia Púch bàn giao căn nhà cho gia đình bà Rơ Mah Đi. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ 130 ngày công lao động giúp gia đình xây dựng căn nhà.

Tại buổi lễ, lãnh đạo các đơn vị tặng quà và chúc mừng gia đình bà Rơ Mah Đi; động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.