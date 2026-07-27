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Ra mắt Chi hội sinh vật cảnh Cheo Reo - Chư Sê

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HÀ ĐỨC THÀNH

(GLO)- Ngày 26-7, tại xã Chư Sê, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra mắt Chi hội sinh vật cảnh Cheo Reo - Chư Sê.

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Đại diện Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai trao quyết định thành lập Chi hội Sinh vật cảnh Cheo Reo - Chư Sê. Ảnh: H.Đ.T

Chi hội sinh vật cảnh Cheo Reo - Chư Sê hiện có 27 hội viên là những người đam mê cây cảnh, bon sai ở khu vực các huyện Chư Sê, Chư Pưh và Chư Prông (cũ). Ông Trần Quang Sáng đảm nhận vai trò Chi hội trưởng.

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Đại diện Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai trao giấy chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh cho 5 hội viên thuộc Chi hội sinh vật cảnh Cheo Reo - Chư Sê. Ảnh: H.Đ.T
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Chi hội Sinh vật cảnh Cheo Reo - Chư Sê tặng giấy khen cho các thành viên. Ảnh: H.Đ.T

Dịp này, Ban Chấp hành Chi hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai đã trao chứng nhận nghệ nhân sinh vật cảnh cấp tỉnh cho 5 hội viên có nhiều đóng góp trong lĩnh vực sinh vật cảnh. Chi hội Sinh vật cảnh Cheo Reo - Chư Sê tặng giấy khen cho 8 thành viên đóng góp tích cực trong quá trình hình thành và phát triển phong trào sinh vật cảnh.

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