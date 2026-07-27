Ra mắt Chi hội sinh vật cảnh Cheo Reo - Chư Sê

Đại diện Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai trao quyết định thành lập Chi hội Sinh vật cảnh Cheo Reo - Chư Sê. Ảnh: H.Đ.T

Chi hội sinh vật cảnh Cheo Reo - Chư Sê hiện có 27 hội viên là những người đam mê cây cảnh, bon sai ở khu vực các huyện Chư Sê, Chư Pưh và Chư Prông (cũ). Ông Trần Quang Sáng đảm nhận vai trò Chi hội trưởng.

Đại diện Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai trao giấy chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh cho 5 hội viên thuộc Chi hội sinh vật cảnh Cheo Reo - Chư Sê. Ảnh: H.Đ.T

Chi hội Sinh vật cảnh Cheo Reo - Chư Sê tặng giấy khen cho các thành viên. Ảnh: H.Đ.T

Dịp này, Ban Chấp hành Chi hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai đã trao chứng nhận nghệ nhân sinh vật cảnh cấp tỉnh cho 5 hội viên có nhiều đóng góp trong lĩnh vực sinh vật cảnh. Chi hội Sinh vật cảnh Cheo Reo - Chư Sê tặng giấy khen cho 8 thành viên đóng góp tích cực trong quá trình hình thành và phát triển phong trào sinh vật cảnh.