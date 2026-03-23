Phường Tam Quan tổ chức triển lãm sinh vật cảnh lần thứ II

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 30-3, thu hút 60 nhà vườn, nghệ nhân sinh vật cảnh tham gia với 246 tác phẩm tiêu biểu, phong phú về thể loại và đa dạng về phong cách. Từ những thế cây độc đáo, các dáng bonsai tinh xảo đến những tiểu cảnh được dàn dựng công phu, mỗi tác phẩm đều thể hiện sự kỳ công, tỉ mỉ và tâm huyết của nghệ nhân.

Không chỉ là nơi hội tụ, tôn vinh các giá trị nghệ thuật sinh vật cảnh, triển lãm còn là dịp để các đơn vị, nhà vườn và nghệ nhân giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần quảng bá và lan tỏa giá trị nghề sinh vật cảnh đến với cộng đồng.

Nhân dịp này, Chi hội Sinh vật cảnh Tam Quan cũng đã trao tặng 18 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.