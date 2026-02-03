Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Khen thưởng 15 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào sinh vật cảnh

(GLO)- Ngày 3-2, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai tiến hành tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai chương trình hoạt động năm 2026.

e5bea4dff8edd5c796558a0d8981c6d8.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết. Ảnh: M.N

Tỉnh Gia Lai có 25 chi hội, CLB sinh vật cảnh với hơn 300 hội viên tham gia sinh hoạt. Năm 2025, các chi hội, CLB đã chủ động tổ chức và phối hợp với địa phương triển khai nhiều cuộc triển lãm, trưng bày sinh vật cảnh nhằm giao lưu, kết nối những người cùng đam mê, góp phần thúc đẩy phong trào phát triển rộng khắp.

Điểm nhấn là Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh lần thứ I - 2025 được tổ chức sau khi sáp nhập tỉnh, quy tụ khoảng 5.000 tác phẩm sinh vật cảnh các loại. Sự kiện này góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh và mở ra cơ hội phát triển kinh tế sinh vật cảnh trên địa bàn tỉnh.

hoi-sinh-vat-canh-tinh-tang-giay-khen-cho-5-tap-the-co-dong-gop-tich-cuc-cho-phong-trao-sinh-vat-canh-nam-2025-mn.jpg
Đại diện Hội Sinh vật cảnh tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể có đóng góp tích cực cho phong trào sinh vật cảnh năm 2025. Ảnh: M.N

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, các chi hội, CLB còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Cụ thể, hội viên đã ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ 24,5 triệu đồng; hỗ trợ nghệ nhân, nhà vườn trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai 10 triệu đồng.

Tại hội nghị, đại diện các chi hội, CLB đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm củng cố tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình sinh vật cảnh; chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Sinh vật cảnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031; phối hợp với Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đề xuất phường Quy Nhơn hoàn tất thủ tục, địa điểm ra mắt “Trung tâm Bảo tồn, phát triển sinh vật cảnh và dịch vụ, du lịch khu vực miền Trung - Tây Nguyên”.

hoi-sinh-vat-canh-tinh-tang-giay-khen-cho-10-ca-nhan-co-dong-gop-tich-cuc-cho-phong-trao-sinh-vat-canh-nam-2025-anh-mn.jpg
Đại diện Hội Sinh vật cảnh tỉnh tặng giấy khen cho 10 cá nhân có đóng góp tích cực cho phong trào sinh vật cảnh năm 2025. Ảnh: M.N

Dịp này, Hội Sinh vật cảnh tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào sinh vật cảnh năm 2025.

