Dốc sức dọn rác sau lũ, đảm bảo vệ sinh và cảnh quan môi trường

TRỌNG LỢI
(GLO)- Sau khi nước lũ rút, lượng rác thải, bùn non và xác động vật bủa vây ở nhiều tuyến đường, khu dân cư ở các xã, phường. Các đơn vị môi trường đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để thu gom, đảm bảo vệ sinh và cảnh quan môi trường sau lũ. 

Đợt lũ kéo dài từ ngày 19-11 đến ngày 22-11 đã gây ảnh hưởng nặng nề cho nhiều xã, phường ở khu vực phía Đông tỉnh. Thiệt hại tập trung nhiều nhất tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông; còn ở khu vực đô thị, phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, một phần phường Quy Nhơn Đông chịu tác động nghiêm trọng nhất.

Lũ không chỉ cuốn trôi tài sản, gây thiệt hại về người, mà còn để lại khối lượng lớn rác thải, bùn non và xác động vật phủ kín nhiều tuyến đường, khu dân cư. Tranh thủ thời điểm nước rút, các đơn vị môi trường đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để tập trung thu gom rác, sớm trả lại môi trường và cảnh quan đô thị.

Từ ngày 20-11 đến nay, Ban Quản lý xã Tuy Phước đã triển khai tổng lực thu gom rác thải. Ông Võ Thanh Tùng, Giám đốc Ban, cho biết đơn vị đã huy động gần 70 công nhân và 9 phương tiện để ra quân dọn dẹp.

“Lượng rác sau lũ quá lớn, nhầy nhụa lẫn bùn non nên công nhân gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thu dọn. Chúng tôi phải làm liên tục từ sáng đến tối”, ông Tùng chia sẻ.

rac-thai.jpg
Công nhân đơn vị môi trường thu gom rác trên đường Nguyễn Huệ, xã Tuy Phước trong sáng 21-11. Ảnh: Trọng Lợi

Theo ghi nhận, khu vực Diêu Trì, đặc biệt chợ Diêu Trì, là nơi tồn đọng lượng rác lớn nhất. Ngoài ra, vành đai xã Tuy Phước và khu vực nội thị cũng bị rác thải bao phủ dày sau lũ. Sáng 22-11, ngoài công nhân của Ban quản lý xã Tuy Phước, còn có thêm 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội đóng quân trên địa bàn được "chi viện" hỗ trợ công tác thu gom rác sau lũ.

Trước đó, trong ngày 21-11, Ban quản lý xã Tuy Phước đã thu gom, vận chuyển gần 250 tấn rác về nhà máy xử lý rác tập trung ở Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây). Công việc dọn dẹp dự kiến còn tiếp tục trong nhiều ngày tới.

Tại các phường nội thị, như Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và một phần Quy Nhơn Đông, rác thải và xác động vật chết sau lũ cũng bủa vây khắp nơi. Bà Nguyễn Thị Xuân Biên, Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Bình Định, cho biết công ty đang huy động gần 300 công nhân và gần 20 phương tiện như xe đào, xe thùng, xe xúc lật, xe gắp rác… để dọn dẹp.

anh-thu-gom.jpg
Công nhân Công ty cổ phần Môi trường Bình Định thu gom rác sau lũ ở đường Lạc Long Quân, phường Quy Nhơn Bắc trong sáng 22-11. Ảnh: Nguyễn Xuân

“Chúng tôi ưu tiên dọn rác sinh hoạt và xác súc vật trước; nước rút đến đâu thì làm cuốn chiếu đến đó để tránh tồn đọng”, bà Biên nói.

Theo bà Biên, lượng rác sau lũ đặc biệt lớn tại các tuyến đường Lạc Long Quân, Hùng Vương, Nguyễn Diêu, Đào Tấn, Nguyễn Mân… Từ ngày 20-11 đến 11 giờ ngày 22-11, công ty thu gom hơn 1.800 tấn rác; công tác dọn dẹp sẽ tiếp tục triển khai khẩn trương trong nhiều ngày tới.

Theo Văn Phòng Ban Chỉ huy Phòng Thủ dân sự tỉnh, đợt mưa lũ vừa qua làm 19.200 hộ dân bị ngập nhà, nhiều nơi chìm sâu trong nước lũ. Đến 10 giờ ngày 22-11 nước đã rút dần, còn khoảng 500 hộ ở vùng trũng thấp, chủ yếu thuộc xã Tuy Phước Đông vẫn còn bị ngập. Ngay khi nước rút, người dân cùng chính quyền địa phương khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, thu gom bùn đất và rác thải để ổn định lại cuộc sống sau lũ.

