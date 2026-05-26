Giữ nhịp bài chòi giữa làng quê An Nhơn Tây

HUỲNH VỸ
(GLO)- Trong 4 đêm (21 đến 24-5), tại thôn Đông Lâm (xã An Nhơn Tây), những câu thai dí dỏm, tiếng trống rộn ràng đã đưa người dân trở về với nét sinh hoạt văn hóa dân gian quen thuộc. Qua đó, hội bài chòi tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Ngay trong các đêm diễn, nhiều câu thai mới được các nghệ nhân trực tiếp sáng tác đã phản ánh sinh động diện mạo đổi thay của quê hương, ca ngợi nét đẹp văn hóa truyền thống, các làng nghề và nghĩa tình của người dân xã An Nhơn Tây. Điều đó phần nào cho thấy bài chòi chưa bao giờ là loại hình nghệ thuật đứng yên, mà luôn vận động, chuyển mình theo từng nhịp thở của cuộc sống.

﻿Những câu thai dí dỏm cùng phần hô hát sinh động đã thu hút đông đảo người dân tham gia hội bài chòi. Ảnh: ĐVCC

Góp thêm sắc màu cho hội bài chòi, ông Ngô Viết Hòa (một người yêu thơ ở phường Bình Định) đã sáng tác nhiều câu thai mới để các nghệ nhân hô hát, phục vụ bà con trong các đêm diễn.

Những câu thai mộc mạc, gần gũi góp phần làm nên nét duyên riêng cho đêm hội, như: Dòng Côn chảy đến quê nhà/ Qua cầu Trường Cửu nghe ca rộn ràng/ Một vùng quê lúa bình yên… Chị Hai chẳng ngại sớm trưa/ Giữ nghề truyền thống nắng mưa ngại gì.

“Chỉ cần nghe tiếng trống vang lên là bà con kéo đến rất đông. Chúng tôi rất mong loại hình nghệ thuật này tiếp tục được duy trì, tổ chức thường xuyên hơn tại địa phương” - ông Hòa bày tỏ.

Người dân hào hứng tham gia hội bài chòi, tạo nên không khí vui tươi, náo nhiệt tại thôn Đông Lâm, xã An Nhơn Tây. Ảnh: ĐVCC

Mỗi khi đặt chân đến một vùng đất mới, các nghệ nhân luôn linh hoạt làm mới cách hô hát, trau chuốt từng làn điệu để người nghe cảm nhận rõ hình ảnh quê hương mình trong từng câu chữ.

Tham gia biểu diễn suốt 4 đêm tại xã An Nhơn Tây, nghệ nhân Diệu Thiện cho biết chị luôn cố gắng làm mới vốn nghề trước mỗi chuyến phục vụ bà con. Ngoài việc tập luyện, học thuộc các câu thai mới, chị còn dành thời gian rèn cách đối đáp, phối hợp cùng các anh chị hiệu để tung hứng nhịp nhàng, tạo không khí vui tươi, gần gũi cho đêm diễn. Sau mỗi chuyến diễn, chị còn xem lại các video, học hỏi thêm để làm giàu vốn liếng nghề nghiệp của mình.

“Không khí ở thôn Đông Lâm rất vui và ấm cúng. Đêm nào bà con cũng đến xem rất đông, cổ vũ nhiệt tình nên anh chị em nghệ nhân biểu diễn càng thêm hưng phấn, có nhiều cảm xúc để cống hiến cho khán giả” - nghệ nhân Diệu Thiện chia sẻ.

Hoạt động biểu diễn bài chòi góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Đặng Trung Hiếu - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã An Nhơn Tây, thành công vượt mong đợi của các đêm hô hát bài chòi đến từ sự tâm huyết và cống hiến hết mình của các nghệ nhân. Bằng tình yêu sâu nặng với nghề, các nghệ nhân đã mang đến những phần trình diễn giàu cảm xúc, mới mẻ và để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng khán giả.

“Trong mỗi đêm diễn, bà con trong và ngoài xã đều đến tham gia, cổ vũ rất đông, tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi. Thời gian tới, xã An Nhơn Tây dự kiến thành lập câu lạc bộ bài chòi để tập hợp những người yêu thích loại hình nghệ thuật này cùng tham gia sinh hoạt.

Qua đó, địa phương tiếp tục gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú” - ông Hiếu nói thêm.

Thượng chòi vui hội ngày xuân

(GLO)- Không chỉ có trăm hoa khoe sắc, hương bánh mứt nồng nàn, mùa xuân xứ Nẫu còn có tiếng hô hát bài chòi ngân vang, tiếng phách gõ nhịp rộn rã, hòa cùng tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ và niềm háo hức của những người mộ điệu.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng "chiều sâu" cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

Tiết mục "Lá cờ Đảng" để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển.

