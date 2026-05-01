Ấn tượng chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

NGỌC DUY
(GLO)- Tối 30-4, tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động tại Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình gồm 16 tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, chia thành 3 phần: “Bản hùng ca thống nhất”, “Âm vang đại ngàn” và “Gia Lai vươn xa”, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

Ở phần “Bản hùng ca thống nhất”, khán giả được sống lại không khí hào hùng của những năm tháng kháng chiến qua các ca khúc như: Lá cờ Đảng, Có những tuổi 20 như thế, Miền Nam ơi chúng tôi đã sẵn sàng, liên khúc Tiến về Sài Gòn - Đất nước trọn niềm vui… Những giai điệu cách mạng cùng phần dàn dựng giàu cảm xúc đã tái hiện khí thế hào hùng của Đại thắng mùa Xuân 1975.

Tiết mục “Lá cờ Đảng” để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Ảnh: Ngọc Duy

Trong khi đó, phần “Âm vang đại ngàn” mang đậm bản sắc Tây Nguyên với các tiết mục: Đến với cao nguyên, độc tấu T’rưng “Hỡi buôn làng ơi”, Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời, Ngọn lửa cao nguyên… Qua tiếng cồng chiêng, âm nhạc dân gian cùng những vũ điệu đặc trưng, các tiết mục đã khắc họa vẻ đẹp văn hóa và sức sống của con người nơi đại ngàn Tây Nguyên.

Khép lại chương trình, phần “Gia Lai vươn xa” mang màu sắc trẻ trung, hiện đại với các tiết mục: Người Việt, Hoa Dã Quỳ, Gia Lai - tinh hoa hội tụ… qua đó, thể hiện hình ảnh một Gia Lai năng động, hội nhập nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức chương trình nghệ thuật. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình góp phần tạo không khí vui tươi trong dịp lễ 30-4 và 1-5, đồng thời lan tỏa truyền thống yêu nước và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

