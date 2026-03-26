5 tiết mục tham gia Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc 2026

Liên hoan do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức từ ngày 30-3 đến 3-4 tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh.
Chương trình gồm 5 tiết mục hát múa, hòa tấu nhạc cụ đặc sắc gồm: Tây Nguyên trong ngày hội lớn (sáng tác: Trần Nhật Dương); Âm vang đại ngàn (âm nhạc: Minh Tuấn); Về đây em phải thế (lời: Xuân Thủy, nhạc: Phi Ưng); Tây Nguyên xưa và nay (sáng tác: Lê Trung Hiền); Mừng ngày hội lớn (dàn dựng: nghệ sĩ Khắc Phú).
Các tiết mục tại chương trình được đánh giá đậm tính nghệ thuật, lối trình diễn hấp dẫn với thông điệp chào mừng thành công của ngày hội non sông và các sự kiện chính trị lớn, đồng thời ca ngợi vẻ đẹp đất và người Tây Nguyên cùng những đổi thay tích cực của vùng đất này trong sự phát triển chung của đất nước.