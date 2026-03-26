5 tiết mục tham gia Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc 2026

(GLO) - Sáng 26-3, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San (tỉnh Gia Lai) tổ chức diễn báo cáo chương trình tham gia Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Tây Nguyên trong ngày hội lớn”.

Tiết mục hát múa "Tây Nguyên trong ngày hội lớn". Ảnh: Lam Nguyên

Liên hoan do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức từ ngày 30-3 đến 3-4 tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh.

Chương trình gồm 5 tiết mục hát múa, hòa tấu nhạc cụ đặc sắc gồm: Tây Nguyên trong ngày hội lớn (sáng tác: Trần Nhật Dương); Âm vang đại ngàn (âm nhạc: Minh Tuấn); Về đây em phải thế (lời: Xuân Thủy, nhạc: Phi Ưng); Tây Nguyên xưa và nay (sáng tác: Lê Trung Hiền); Mừng ngày hội lớn (dàn dựng: nghệ sĩ Khắc Phú).

Vẻ đẹp đất và người Tây Nguyên được chuyển tải trong tiết mục "Về đây em phải thế". Ảnh: Lam Nguyên

Các tiết mục tại chương trình được đánh giá đậm tính nghệ thuật, lối trình diễn hấp dẫn với thông điệp chào mừng thành công của ngày hội non sông và các sự kiện chính trị lớn, đồng thời ca ngợi vẻ đẹp đất và người Tây Nguyên cùng những đổi thay tích cực của vùng đất này trong sự phát triển chung của đất nước.