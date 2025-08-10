Danh mục
Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc: Gia Lai xuất sắc đạt 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc

ĐOAN NGỌC LAM NGUYÊN
(GLO)- Tối 9-8, tại Quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng, Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) đã bế mạc, để lại những dư âm tốt đẹp.

Đến với Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc lần này, Gia Lai có 2 đội tham gia gồm Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai và Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San. Các nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân đã trình diễn tổng cộng 10 tiết mục được đầu tư công phu, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tôn vinh vẻ đẹp quê hương, đất nước, quảng bá hình ảnh của tỉnh đến bạn bè cả nước.

Kết quả, liên khúc dân ca bài chòi Mừng ngày hội non sông (Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Phú đặt lời mới; nhạc cổ: Kim Vân; biên đạo múa: Châu Mi) của Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai đã xuất sắc giành huy chương vàng. Đơn ca Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên (sáng tác: Lê Lôi, phỏng thơ Kpă Y Lăng; biên đạo: Quỳnh Giao; biểu diễn: Hồng Vân và tốp múa Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San) cũng được trao huy chương vàng.

z6891049105193-8b4cab31b40e3bc3b9f8795963c3db6d.jpg
Liên khúc dân ca bài chòi Mừng ngày hội non sông﻿ xuất sắc giành huy chương vàng tại Hội thi. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, 4 tiết mục gồm: múa Mùa cói (âm nhạc: Hoàng Hướng; biên đạo múa: Châu Mi), đơn ca Tiếng hát giữa rừng Pác Pó (sáng tác: Nguyễn Tài Tuệ; trình bày: Mộng Tuyền) - Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai; tốp ca Người cộng sản đầu tiên (sáng tác: Phạm Trọng Cầu; dàn dựng: Khắc Phú-Hải Yến), song ca Đất nước và tình yêu (sáng tác: Lệ Giang; biểu diễn: Minh Hùng-Hồng Vân) - Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San đã đạt huy chương bạc.

Ngoài ra, tỉnh có 2 cá nhân được Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc tham gia Hội thi, đó là ông Đặng Hiếu Thành - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ văn hóa Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai; bà Bùi Thị Thắm - Phó Trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ Quần chúng, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San.

f13f12687a32f26cab23.jpg

Hội thi do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức tại các địa phương: Tuyên Quang, Bắc Ninh và Hải Phòng, quy tụ 27 đội tuyên truyền lưu động đến từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tham gia.

Hội thi đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực tự cường của quân và dân ta trong suốt hành trình 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tôn vinh các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc, khích lệ thế hệ trẻ tiếp bước truyền thống, đóng góp vào công cuộc phát triển quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.

null