Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Gia Lai lần thứ IV: Chuyên nghiệp, hấp dẫn, đậm tính thời sự

(GLO)- Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước đang thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Gia Lai lần thứ IV-năm 2025 được đánh giá thành công tốt đẹp.

Không chỉ được đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng nghệ thuật, các tiết mục tại Liên hoan còn đảm bảo hiệu quả tuyên truyền trong tình hình mới.

Tham gia Liên hoan có 8 đội tuyên truyền lưu động đến từ các Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thuộc UBND các xã, phường trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai. Theo đó, các đơn vị đã tranh tài qua 4 phần thi: Tuyên truyền miệng, văn nghệ cổ động, kịch thông tin và trang trí, diễu hành xe tuyên truyền.

Một số tiết mục đặc sắc tại Liên hoan. Ảnh: Lam Nguyên

Nghệ sĩ Ưu tú Chu Thị Thúy Hà-Trưởng ban Giám khảo đánh giá: Với phần thi văn nghệ cổ động, các đội có sự đầu tư công phu hơn so với những năm trước. Hầu hết các chương trình đều chú trọng hình thức sân khấu, trang phục, đạo cụ; diễn viên tập luyện kỹ lưỡng, phát huy hiệu quả các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc mình.

Được tán thưởng nhiều nhất tại Liên hoan là chương trình văn nghệ cổ động của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao xã Chư Păh với các tiết mục hát múa: Ngày mới trên quê hương, Bài ca Hồ Chí Minh, Kể chuyện người cộng sản, Lá cờ Đảng, Tôi yêu Tổ quốc tôi, Việt Nam ngàn năm gấm hoa… Các tiết mục đều được chăm chút kỹ lưỡng, kết nối liên hoàn và sáng tạo, làm nên tổng thể chương trình mãn nhãn và đầy cảm xúc.

Với các phần thi ấn tượng, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao xã Chư Păh đã được trao giải nhất toàn đoàn. Ảnh: Lam Nguyên

Chị Rơ Chăm Yol-Viên chức Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao xã Chư Păh cho hay: “Để tham gia một chương trình lớn như thế này, cả đội đã tập trung tập luyện cao độ để mang đến kết quả tốt nhất có thể. Các thành viên cũng mang đến Liên hoan tinh thần giao lưu, học hỏi với các đội bạn để về địa phương thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân các thôn làng”.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, phần thi tuyên truyền miệng của các đội cũng đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương cũng như những vấn đề thời sự đang được quan tâm như: sáp nhập, tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền 2 cấp, chuyển đổi số..., điển hình như các đội Đak Pơ, Chư Păh, Ayun Pa…

Ở phần thi trang trí, diễu hành xe tuyên truyền, các đội cũng cho thấy sự sáng tạo và hài hòa trong bố cục, màu sắc; kết cấu chắc chắn, an toàn, gọn đẹp, đảm bảo cổ động trực quan đạt hiệu quả cao. Phần thi này ghi nhận nỗ lực từ các đội Chư Sê, Đak Đoa, Chư Păh, An Khê…

Xe tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao xã Chư Sê đạt giải A tại Liên hoan. Ảnh: Hồng Thắm

Đoàn xe tuyên truyền lưu động tại Liên hoan tham gia diễu hành qua Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Ảnh: Tấn Kần

Một nội dung khác không kém phần hấp dẫn tại Liên hoan là kịch thông tin với nhiều tác phẩm ý nghĩa, đậm tính giáo dục, nhân văn, tập trung vào những chủ đề thời sự, có tính cảnh báo cao như: “Bức thư cuối cùng con gái gửi amí”; “Một cửa-một nụ cười”, “Hành chính công và niềm tin của dân”…. Một số diễn viên cũng thể hiện khả năng diễn xuất chuyên nghiệp, mang đến cho khán giả sự rung cảm và cả tiếng cười sảng khoái.

Trò chuyện với P.V, chị Ksor Hương, viên chức Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao xã Ia Pa bày tỏ vui mừng khi đơn vị đạt giải A thể loại kịch thông tin với tác phẩm “Bức thư cuối cùng con gái gửi amí”. Đặc biệt, Ksor Hương vừa là tác giả kịch bản vừa là diễn viên chính trong vở kịch. Tác phẩm đánh trúng một vấn đề xã hội nóng bỏng, đó là thực trạng nhiều thanh niên ham “việc nhẹ lương cao” mà bị rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo và phải trả giá đắt, có trường hợp bỏ mạng nơi xứ người.

Chị Ksor Hương (bìa phải) tham gia diễn xuất trong tác phẩm “Bức thư cuối cùng con gái gửi amí”. Ảnh: Lam Nguyên

Chị Hương chia sẻ: “Tác phẩm lấy cảm hứng từ thực tế địa phương và các câu chuyện trên báo chí, mạng xã hội. Tôi rất vui vì khán giả hứng thú với vở kịch, qua đó tác phẩm cũng góp phần cảnh báo về một thực trạng cấp thiết hiện nay”.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Tấn Ba-Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Phó Trưởng ban Tổ chức Liên hoan nhận định: Việc bỏ cấp trung gian, chỉ còn cấp tỉnh và cấp xã đã phần nào khiến cho công tác huy động lực lượng tham gia Liên hoan gặp khó khăn.

“Thế nhưng, vượt lên tất cả, các đội tuyên truyền vẫn về đây, mang theo nhiệt huyết, tình yêu nghề và khát vọng cống hiến để cùng nhau viết nên một dấu ấn đáng nhớ cho phong trào tuyên truyền lưu động của tỉnh nhà. Có thể nói, Liên hoan lần này không chỉ là cuộc thi mà còn là cuộc gặp gỡ chan chứa ân tình, là lời tri ân với một chặng đường nhiều gian khó nhưng cũng đầy tự hào. Hơn 3 thập kỷ qua, phong trào tuyên truyền lưu động tỉnh Gia Lai đã âm thầm lan tỏa, lặng lẽ mà bền bỉ, mang tiếng hát, lời ca, ánh sáng văn hóa đến với từng buôn làng, nẻo rừng, xóm nhỏ”.

Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San khẳng định: “Hình ảnh người tuyên truyền viên miệt mài trên những cung đường bụi đỏ, chiếc loa cũ kỹ vẫn vang lên giữa đại ngàn chính là biểu tượng của tinh thần cống hiến, của trái tim luôn hướng về Nhân dân”.