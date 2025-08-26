Công an xã Ia Pa hỗ trợ bé gái 13 tuổi thoát bẫy “việc nhẹ lương cao”

(GLO)- Theo thông tin từ Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một bé gái 13 tuổi trở về nhà an toàn sau khi bị dụ dỗ đi tìm “việc nhẹ lương cao” ở tỉnh Thái Nguyên.

Trung tá Trần Thái Học-Phó Trưởng Công an xã Ia Pa, người trực tiếp liên hệ ra Thái Nguyên đưa bé gái về nhà an toàn nhận được lời cảm ơn sâu sắc từ gia đình Ảnh: Hòa Bình

Theo thông tin ban đầu, ngày 11-6, cháu H’T. (13 tuổi, thôn H'Lil 1, xã Ia Pa) do tin lời của một đối tượng lạ trên mạng xã hội nên đã lén gia đình cùng bạn đón xe lên Pleiku rồi tiếp tục đi xe khách ra tỉnh Thái Nguyên để tìm “việc nhẹ lương cao”. Sau đó bé mất liên lạc với gia đình.

Khi phát hiện con gái mất tích, gia đình cháu H'T. vô cùng lo lắng và đến trình báo với Công an xã Ia Pa. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ia Pa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm kiếm bé gái.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Ia Pa đã tìm thấy cháu H'T. tại tỉnh Thái Nguyên và đưa cháu về nhà an toàn vào ngày 25-8.

Gia đình bé gái viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã. Ảnh: Hòa Bình

Cảm động khi con gái được đưa về nhà an toàn, gia đình bé gái đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã. Trong thư có đoạn viết: “Tôi rất chân thành cảm ơn lực lượng Công an xã Ia Pa với vai trò trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng đã bảo vệ cuộc sống và sự bình yên của nhân dân. Kính chúc các đồng chí Công an xã Ia Pa dồi dào sức khỏe, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân về nguy cơ tìm việc làm thiếu kiểm soát trên mạng xã hội và đề nghị các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, quan tâm, chia sẻ và giáo dục con em về những hiểm họa tiềm ẩn trong cuộc sống, đặc biệt là tuyệt đối không tin lời dụ dỗ đi làm việc nhẹ lương cao trên không gian mạng.

