Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Gia Lai lần thứ IV: Xã Chư Păh giành giải nhất toàn đoàn

(GLO)- Chiều 10-10, tại Nhà Văn hóa Lao động (phường Pleiku) diễn ra lễ bế mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Gia Lai lần thứ IV với chủ đề “Dưới cờ Đảng vững bước đi lên”.

Liên hoan thu hút sự tham gia của 8 đội tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các xã, phường trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Tại Liên hoan, các đơn vị tranh tài qua 4 phần thi: tuyên truyền miệng, văn nghệ cổ động, kịch thông tin và trang trí, diễu hành xe tuyên truyền.

Một tiết mục văn nghệ cổ động của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao xã Chư Sê. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Tấn Ba-Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Phó Trưởng ban Tổ chức Liên hoan đánh giá: “Những tiết mục văn nghệ cổ động rực rỡ sắc màu, những vở kịch tuyên truyền đầy cảm xúc, những chiếc xe loa vẫn cần mẫn mang lời ca, tiếng nói của Đảng đến với Nhân dân - tất cả đã góp phần làm nên một kỳ liên hoan chan chứa nghĩa tình, đậm đà bản sắc và giàu cảm xúc, nhân văn”.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 25 tiết mục đặc sắc nhất, gồm: 4 giải A, 4 giải B, 4 giải C và 13 giải khuyến khích. Trong đó, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao xã Chư Păh đạt 2 giải A ở nội dung văn nghệ cổ động và tuyên truyền miệng; xã Chư Sê giải A trang trí, diễu hành xe tuyên truyền; xã Ia Pa giải A kịch thông tin.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lê Thị Thu Hương (trái) trao giải nhất toàn đoàn cho đại diện Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao xã Chư Păh. Ảnh: Lam Nguyên

Chung cuộc, giải nhất toàn đoàn thuộc về Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao xã Chư Păh; các đơn vị Chư Sê, Ia Pa lần lượt đạt giải nhì, ba. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao phường Ayun Pa và xã Ia Grai đồng giải khuyến khích.