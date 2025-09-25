Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Gia Lai lần thứ IV dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11-10

(GLO)- Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San vừa ban hành kế hoạch tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Gia Lai lần thứ IV-năm 2025 với chủ đề “Dưới cờ Đảng vững bước đi lên”.

Liên hoan dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11-10-2025 tại Nhà Thiếu nhi Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Thành phần tham gia gồm các đội tuyên truyền lưu động ở Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thuộc UBND các xã, phường trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai; đoàn công chức, viên chức các xã, phường (không quá 20 người/đoàn).

Một tiết mục đặc sắc tại Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Gia Lai lần thứ III-năm 2024. Ảnh: Lam Nguyên

Theo đó, các đơn vị tham gia Liên hoan sẽ trải qua 4 phần thi: Tuyên truyền miệng (thời lượng không quá 7 phút); văn nghệ cổ động (không quá 25 phút); kịch thông tin (không quá 15 phút) và trang trí, diễu hành xe tuyên truyền.

Nội dung các phần thi tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Cùng với đó tuyên truyền những thành tựu của đất nước, địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng; tuyên truyền kết quả và ý nghĩa của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các phần thi cũng góp phần tôn vinh, tri ân cống hiến to lớn của các thế hệ anh hùng đã đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; quảng bá và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật, văn hóa dân gian đặc sắc, tiêu biểu của địa phương.