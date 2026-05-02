Rộn ràng Lễ hội cầu ngư xã Nhơn Châu

(GLO)- Sáng 2-5, tại Lăng Ông Nam Hải, UBND xã Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Lễ hội cầu ngư năm 2026 trong không khí trang nghiêm, rộn ràng, thu hút đông người dân, du khách tham dự.

Lễ hội cầu ngư xã Nhơn Châu là dịp để cộng đồng cư dân làng biển bày tỏ lòng tri ân đối với thần Nam Hải - vị thần được ngư dân tôn kính như chỗ dựa tâm linh mỗi chuyến vươn khơi.

Lễ cúng rước thần Nam Hải diễn ra trên biển. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngay từ sáng sớm, khu vực Lăng Ông Nam Hải đã tấp nập người dân tập trung mặc trang phục chỉnh tề, hương án được bày biện trang nghiêm, cờ phướn rực rỡ trong gió biển, tạo nên không gian lễ hội vừa linh thiêng, vừa đậm sắc màu văn hóa biển đảo để thực hiện nghi lễ nghinh thần Nam Hải nhập điện (còn gọi là lễ cung nghinh thủy lục).

Lễ nghinh thần Nam Hải diễn ra trang nghiêm, sắc màu rực rỡ. Ảnh: Ngọc Nhuận

Cùng với lễ khai mạc, nhiều nghi thức cổ truyền đã được tổ chức trang trọng như: lễ nghinh Thành hoàng bổn cảnh, lễ yết sinh (trình lễ vật), lễ tế thần Nam Hải…

Mỗi nghi lễ đều mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, tàu thuyền ra khơi bình an, đánh bắt hải sản thuận lợi.

Nghi lễ nghinh thần Nam Hải được tổ chức trên biển với đoàn ghe thuyền đi nghinh, cầu mong mùa biển bình an, bội thu. Ảnh: Dũng Nhân

Đông đảo người dân và du khách tham dự khai mạc Lễ hội cầu ngư xã Nhơn Châu năm 2026. Ảnh: Ngọc Nhuận

Cung thỉnh thần Nam Hải nhập điện về Lăng Ông Nam Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Không chỉ có phần lễ trang nghiêm, phần hội cũng diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc như: hát bội, hội đánh bài chòi dân gian, đua thuyền rồng... Tiếng trống, tiếng chiêng hòa cùng làn điệu âm nhạc cổ truyền vang lên giữa không gian biển đảo, tạo nên bức tranh sinh động, giàu bản sắc.

Du khách đến với Nhơn Châu dịp này không chỉ được hòa mình vào không khí lễ hội, mà còn có dịp tìm hiểu những giá trị văn hóa biển được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Lễ nghinh Thành hoàng bổn cảnh diễn ra chiều 1.5. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 1 đến 5-5 (nhằm ngày 15 đến 19-3 âm lịch), trùng với kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên thu hút rất đông du khách về đảo Nhơn Châu tham quan du lịch, trải nghiệm sắc màu văn hóa.

Hội đánh bài chòi dân gian thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia tạo thêm không khí lễ hội rộn ràng. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ hội cầu ngư xã Nhơn Châu là một trong những sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu của ngư dân địa phương, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng biển đảo Nhơn Châu giàu bản sắc, thân thiện và giàu tiềm năng du lịch.