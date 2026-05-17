Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Sự kiện nhằm mang đến cho công chúng những lát cắt sinh động về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người vùng đất Gia Lai.

Không gian văn hóa từ đại ngàn đến biển xanh

Từ ngày 18 đến 22-5, Bảo tàng tỉnh (phường Quy Nhơn) sẽ tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề “Gia Lai - Từ đại ngàn đến biển xanh”, giới thiệu 148 bức ảnh được sắp xếp trên 32 pa nô, thể hiện theo từng chủ đề, đưa người xem “du lịch thị giác” đi qua những danh thắng, lịch sử và văn hóa đặc trưng của vùng đất Gia Lai sau hợp nhất, với thông điệp “Nơi biển kể chuyện với đại ngàn - nơi 2 bản sắc cùng viết nên một hành trình”.

Theo bà Hoàng Yến - Trưởng Phòng Nghiệp vụ (Bảo tàng tỉnh), đây là sự kết nối, giới thiệu một cách sinh động để lan tỏa vẻ đẹp đa dạng của vùng đất Gia Lai.

Hoạt động trưng bày ảnh do Bảo tàng tỉnh tổ chức nhằm giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người vùng đất Gia Lai. Ảnh minh họa: N.N

Ở phần “Thiên nhiên hùng vĩ”, người xem sẽ được chiêm ngưỡng những hình ảnh đặc sắc về biển Quy Nhơn, Eo Gió, Kỳ Co, Mũi Vi Rồng, Cồn Chim, đầm Thị Nại… đặt trong tương quan với Biển Hồ, núi lửa Chư Đang Ya, thác Phú Cường hay Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Cách sắp đặt này gợi mở về không gian phát triển du lịch đa dạng của địa phương.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, các giá trị di sản văn hóa từ dấu tích văn hóa Sa Huỳnh, hệ thống tháp Chăm; di tích kiến trúc, nghệ thuật; di tích khảo cổ; bảo vật quốc gia; phong trào nông dân Tây Sơn đến không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, làng nghề truyền thống, nghệ thuật bài chòi, hát bội, võ cổ truyền Bình Định… tất cả được thể hiện bằng hình ảnh giàu tính tư liệu.

Đặc biệt, khu vực trưng bày ảnh về cộng đồng các dân tộc Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo nhiều cảm xúc cho người xem về những bức chân dung nghệ nhân, già làng, nghề truyền thống, lao động và sinh hoạt đời thường mang bản sắc riêng vùng cao.

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu tinh hoa ẩm thực địa phương với các món đặc sản như bánh xèo tôm nhảy, nem chợ Huyện, phở khô Gia Lai, cơm lam, bò một nắng, muối kiến vàng, rượu Bàu Đá… cùng nhiều hình ảnh về lễ hội, hạ tầng, dịch vụ, tour du lịch trải nghiệm...

Ông Bùi Tĩnh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh - chia sẻ: “Hoạt động trưng bày ảnh chuyên đề lần này không chỉ hướng đến mục tiêu quảng bá du lịch, mà còn lan tỏa hình ảnh một Gia Lai giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn. Qua đó, góp phần khơi dậy ý thức bảo tồn di sản văn hóa, niềm tự hào về quê hương trong cộng đồng”.

Hành trình về với phong trào nông dân Tây Sơn

Cùng thời điểm, từ ngày 17 đến 21-5, tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) diễn ra triển lãm chuyên đề “Thượng đạo - Hạ đạo hành trình di sản thời Tây Sơn”.

Hoạt động được đầu tư quy mô với 130 hình ảnh tư liệu, được chia thành bốn chủ đề lớn gồm: Quê hương và gia đình Tây Sơn tam kiệt; Tây Sơn thượng đạo - vùng đất tụ nghĩa; Tây Sơn hạ đạo - dấu ấn chiến công; Hoạt động bảo tồn, phát huy di sản thời Tây Sơn.

Ở phần mở đầu, công chúng sẽ được tiếp cận những hình ảnh về quê hương, gia đình và nơi sinh trưởng của ba anh em nhà Tây Sơn như: đền thờ song thân Tây Sơn tam kiệt, cây me cổ thụ, giếng nước, nhà thầy giáo Hiến hay bến Trường Trầu… nhằm thể hiện nguồn cội hình thành nên phong trào nông dân Tây Sơn trong lịch sử dân tộc.

Không gian “Tây Sơn thượng đạo - vùng đất tụ nghĩa” sẽ giới thiệu nhiều di tích tiêu biểu như: An Khê Trường, đình Cửu An, Miếu Xà, Hòn đá Ông Nhạc hay nền nhà - hồ nước Ông Nhạc… Đây được xem là vùng căn cứ địa đầu tiên, nơi hội tụ lực lượng, luyện binh và chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa Tây Sơn.

Du khách tham quan di tích An Khê Trường (phường An Khê). Ảnh: N.N

Trong khi đó, phần “Tây Sơn hạ đạo - dấu ấn chiến công” sẽ tái hiện hành trình nghĩa quân tiến xuống đồng bằng, mở rộng phong trào và lập nên những chiến công vang dội.

Những hình ảnh về Đài Kính Thiên, thành Hoàng Đế, Gò Kho, đầm Đạm Thủy hay các từ đường danh tướng Tây Sơn sẽ tạo cảm xúc cho người xem về một giai đoạn lịch sử hào hùng.

Theo ông Nguyễn Văn Tấn - Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Quang Trung, hoạt động trưng bày ảnh lần này không chỉ mang ý nghĩa giới thiệu di tích mà còn góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh hình ảnh tư liệu, chúng tôi cũng bố trí khu vực quét mã QR để công chúng tra cứu thêm thông tin về các di tích, đồng thời giới thiệu các sản phẩm lưu niệm gắn với truyền thống văn hóa - lịch sử Tây Sơn.

Lễ khai mạc trưng bày ảnh có biểu diễn võ cổ truyền Bình Định và đàn t’rưng gửi gắm thông điệp kết nối Tây Sơn thượng đạo và Tây Sơn hạ đạo.