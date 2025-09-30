(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, từ ngày 1 đến 12-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) sẽ diễn ra triển lãm với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”.

Triển lãm trưng bày khoảng 200 ảnh, nội dung được sắp xếp theo kết cấu, bố cục: Phần mở đầu “Những dấu son lịch sử”, gồm: Hình ảnh, tư liệu về các kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định (cũ) và Gia Lai (cũ); hình ảnh, tư liệu về việc thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2025-2030.

Triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 12-10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn). Ảnh: M.N

Phần I: Xây dựng Đảng, chính quyền, gồm các nội dung: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, làm việc tại tỉnh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh.

Phần II: Thành tựu trên lĩnh vực kinh tế, gồm các nội dung: Sản xuất công nghiệp-công nghiệp công nghệ cao-công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao-lâm nghiệp-ngư nghiệp-xây dựng nông thôn mới; tiểu thủ công nghiệp-làng nghề, nghề truyền thống; đầu tư, phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, logistics; khu kinh tế, cụm công nghiệp.

Phần III: Thành tựu trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, gồm các nội dung: Văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa nhà tạm, an sinh xã hội.

Một số hình ảnh trưng bày tại triển lãm. Ảnh: M.N

Phần IV: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, gồm các nội dung: Các hình ảnh tiêu biểu của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội qua các thời kỳ.

Phần V: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025, gồm các nội dung: Tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hình ảnh tập thể, cá nhân, đảng viên xuất sắc, tiêu biểu; hình ảnh tuyên dương, khen thưởng của các cấp ủy Đảng. Phần VI: Quốc phòng-An ninh.

Triển lãm được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ, dân và quân tỉnh Gia Lai chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.