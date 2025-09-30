Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Triển lãm ảnh với chủ đề "Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang"

(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, từ ngày 1 đến 12-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) sẽ diễn ra triển lãm với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”.

Triển lãm trưng bày khoảng 200 ảnh, nội dung được sắp xếp theo kết cấu, bố cục: Phần mở đầu “Những dấu son lịch sử”, gồm: Hình ảnh, tư liệu về các kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định (cũ) và Gia Lai (cũ); hình ảnh, tư liệu về việc thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2025-2030.

trien-lam-anh-dang-bo-tinh-gia-lai-tu-hao-viet-tiep-truyen-thong-duoc-trien-khai-tu-ngay-1-den-12-10.jpg
Triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 12-10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn). Ảnh: M.N

Phần I: Xây dựng Đảng, chính quyền, gồm các nội dung: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, làm việc tại tỉnh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh.

Phần II: Thành tựu trên lĩnh vực kinh tế, gồm các nội dung: Sản xuất công nghiệp-công nghiệp công nghệ cao-công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao-lâm nghiệp-ngư nghiệp-xây dựng nông thôn mới; tiểu thủ công nghiệp-làng nghề, nghề truyền thống; đầu tư, phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, logistics; khu kinh tế, cụm công nghiệp.

Phần III: Thành tựu trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, gồm các nội dung: Văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa nhà tạm, an sinh xã hội.

mot-so-hinh-anh-trung-bay-tai-trien-lam.jpg
Một số hình ảnh trưng bày tại triển lãm. Ảnh: M.N

Phần IV: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, gồm các nội dung: Các hình ảnh tiêu biểu của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội qua các thời kỳ.

Phần V: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025, gồm các nội dung: Tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hình ảnh tập thể, cá nhân, đảng viên xuất sắc, tiêu biểu; hình ảnh tuyên dương, khen thưởng của các cấp ủy Đảng. Phần VI: Quốc phòng-An ninh.

Triển lãm được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ, dân và quân tỉnh Gia Lai chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các điểm, tuyến đường hướng về Quảng trường Nguyễn Tất Thành sẽ được phân luồng, tạm cấm phương tiện để phục vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I. Ảnh: H.P

(GLO)- Để bảo đảm trật tự ATGT khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng CSGT (Công an tỉnh) vừa thông báo về việc phân luồng tạm thời một số điểm, tuyến đường vào Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

(GLO)- Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã mở ra một bước ngoặt chiến lược, khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền giáo dục hàng đầu thế giới vào năm 2045. Đây cũng là lời đáp trả mạnh mẽ trước mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

(GLO)- Ngay sau khi thành lập, phường Hội Phú đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, trong đó, công tác tuyên giáo và dân vận được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị.

(GLO)- Hôm nay (25-9), Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ I (2025 - 2030) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn). Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tổng kết, tôn vinh và khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước trong toàn dân.

(GLO)- Sáng 24-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 293 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

