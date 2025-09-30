Bờ Ngoong đoàn kết trên hành trình xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước; sự chuyển biến trong nếp nghĩ, cách làm của người dân; cùng tinh thần đoàn kết, đồng lòng trên hành trình xây dựng nông thôn mới đã mang đến cho xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) một diện mạo mới.

Hệ thống hạ tầng kiên cố; những vườn cà phê, tiêu, cây ăn trái xanh tốt, trĩu quả; những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát… là minh chứng sống động cho sự đổi thay rõ nét ấy.

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Cùng chúng tôi đến làng Lê Ngol, anh Rơ Lan Hyum-Công chức Phòng Kinh tế xã Bờ Ngoong-chia sẻ: “Người dân đã chủ động thay đổi nếp nghĩ, cách làm; mạnh dạn đưa giống cây trồng mới vào sản xuất, áp dụng khoa học-kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng. Nhờ vậy, đời sống của bà con đã đổi thay rõ rệt, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên khá giả”.

Anh Rơ Mah Mrup bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: A.H

Gia đình anh Rơ Mah Hrup là điển hình. Gia đình anh có hơn 2 ha cà phê, trong đó, 1,2 ha giống TR 4 đang cho thu hoạch ổn định, năng suất đạt 4 tấn nhân/ha; phần diện tích còn lại tái canh bằng giống Thiện Trường với khả năng thích nghi tốt, kháng bệnh cao và cho năng suất vượt trội.

Anh Hrup phấn khởi chia sẻ: “Năm vừa rồi, cà phê nhân có giá 125 ngàn đồng/kg. Nhờ cây cà phê mà gia đình mình cũng như nhiều hộ dân khác có điều kiện cho con cái học hành, xây dựng nhà cửa khang trang”.

Cách đó không xa, trên diện tích 4 sào cà phê, anh Lương cũng đang tất bật làm cỏ, bẻ chồi. Anh bộc bạch: “Ngoài cà phê, mình còn canh tác 4 sào lúa. Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm các hộ đi trước, từ cách chăm sóc đến kỹ thuật bón phân. Có sự giúp đỡ lẫn nhau, cuộc sống gia đình nay đã ổn định, không còn hộ nghèo”.

Người dân làng Lê Ngol học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong chăm sóc cây trồng. Ảnh: A.H

Theo ông Rah Lan Mru-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Lê Ngol: Hầu hết các hộ đều sở hữu diện tích đất trồng cà phê, kết hợp canh tác thêm cây ngắn ngày để tăng thu nhập. Nhờ biết học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, người dân đã cải tạo đất bạc màu, áp dụng kỹ thuật ghép giống cà phê năng suất, chất lượng cao. Nhờ đó, làng chỉ còn 7 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo.

Ông Mru tự hào cho hay: “Bà con đoàn kết, đồng lòng nên kinh tế ngày càng phát triển, cuộc sống thêm khấm khá. Riêng trong năm 2025, bà con đã đóng góp hơn 50 triệu đồng theo hình thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để bê tông hóa hơn 1 km đường. Nhờ vậy, đường sá thêm sạch đẹp, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó”.

Không riêng làng Lê Ngol, tinh thần đoàn kết vươn lên làm giàu còn được lan tỏa mạnh mẽ ở làng Nú. Thôn trưởng Kpă Nông cho biết: Đến nay, làng chỉ còn 7 hộ nghèo và phấn đấu đến cuối năm 2025 giảm thêm 2 hộ.

Ông Nông cho hay: “Cà phê vẫn là cây trồng chủ lực. Ngoài cây cà phê, bà con còn trồng thêm mì, bắp, lúa và nuôi bò. Đặc biệt, ai cũng quan tâm cho con cái đi học, mong thế hệ trẻ có tương lai tươi sáng hơn”.

Trưởng Kpă Nông giới thiệu mô hình phát triển kinh tế của người dân. Ảnh: A.H



Nổi bật trong phong trào sản xuất giỏi là gia đình anh Siu Ven. Năm 2024, anh xây được ngôi nhà mới khang trang và mua được ô tô 7 chỗ để tiện việc đi lại. Với 2 ha cà phê đạt năng suất 5 tấn nhân/ha, thêm 8 sào lúa và đàn bò 10 con, cuộc sống gia đình anh ngày càng khấm khá.

Chia sẻ về cách làm ăn, anh Ven vui vẻ nói: “Mình nuôi bò để nhân đàn, lấy phân bón cho cây trồng, chưa nghĩ đến chuyện bán. Cà phê cũng đã tái canh giống mới, áp dụng kỹ thuật mới nên năng suất ổn định. Khi có thêm thu nhập, mình tiếp tục mua đất để mở rộng sản xuất”.

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Xã Bờ Ngoong được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Bờ Ngoong (cũ), Bar Măih, Ia Tiêm và Chư Pơng. Toàn xã có 34 thôn, làng với 7.460 hộ, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 66,9%. Một trong những điểm sáng của Bờ Ngoong là người dân đã xóa bỏ phương thức cũ, thay đổi tư duy, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hiện toàn xã có 1.543 ha cây trồng áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm; hơn 1.574 ha sản xuất theo tiêu chuẩn 4C, VietGAP, GlobalGAP, Organic. Chương trình tái canh cà phê được triển khai trên diện tích 135 ha. Được các cấp, các ngành hướng dẫn, người dân chăm sóc cây trồng đúng quy trình kỹ thuật nên sinh trưởng, phát triển tốt. Đặc biệt, xã đã được cấp 2 mã số vùng trồng cây ăn quả, mở ra hướng đi mới cho nông sản địa phương tham gia xuất khẩu.

Gia đình ông Kpă Dõ tự nguyện hiến 800 m2 đất để xây dựng nhà văn hóa và điểm trường mẫu giáo. Ảnh: A.H



Cùng với sản xuất, hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện. Hơn 17,4 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được giải ngân, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Điểm nhấn trong hành trình đổi thay của Bờ Ngoong chính là tinh thần chung sức vì cộng đồng.

Hơn 10 năm trước, khi làng Lê Ngol xây dựng nhà văn hóa và lớp mẫu giáo, ông Kpă Dõ-Trưởng ban Công tác Mặt trận đã tự nguyện hiến hơn 800 m² đất. Ông tâm niệm: “Có nơi sinh hoạt thì dân mới hiểu chủ trương, đường lối của Đảng. Có trường lớp thì con trẻ mới yên tâm học hành, cha mẹ rảnh tay sản xuất”.

Không chỉ vậy, ông còn tự nguyện tháo dỡ hàng rào để mở đường rộng hơn; góp phần lan tỏa, khơi dậy ý thức cộng đồng. Nhiều hộ dân khác cũng noi theo, góp đất, góp công làm đường, dựng trường.

Ông Kpă Dõ (giữa) thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Ảnh: A.H



Ông Lê Đình Dương-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã-chia sẻ: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa phương ngày càng đi vào chiều sâu. Với phương châm “Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân”, Mặt trận thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên để triển khai các phong trào, động viên người dân phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh trật tự.

Trước khi sáp nhập, cả 4 xã đều đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Theo Bộ tiêu chí mới, xã Bờ Ngoong đã hoàn thành 14/19 tiêu chí; 100% thôn, làng được công nhận danh hiệu văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 85%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,51%, hộ cận nghèo 4,89%. Mục tiêu địa phương đặt ra là đến năm 2030 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,77%.

Trao đổi với P.V, ông Phan Tất Phượng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bờ Ngoong-nhấn mạnh: "Giai đoạn 2027-2028, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện xã còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: thu nhập, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm.

Trước mắt, xã tập trung giải quyết các tiêu chí khó về thu nhập và giao thông. Giải pháp là hỗ trợ sinh kế để người dân phát triển chăn nuôi, trồng trọt, khuyến khích sản xuất hàng hóa và tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn. Có như vậy, thu nhập của bà con mới được nâng cao, đời sống mới thực sự vững bền".

Diện mạo của xã Bờ Ngoong ngày càng khang trang. Ảnh: A.H

Tầm nhìn đến năm 2030, xã đặt mục tiêu 100% đường liên thôn, liên xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 70% đường ngõ xóm và đường nội đồng được cứng hóa, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận lợi quanh năm. Với những tiềm năng, lợi thế và những thành tựu đã đạt được, xã Bờ Ngoong đang vững bước trên hành trình chinh phục những mục tiêu mới-ngày càng phát triển, giàu mạnh.