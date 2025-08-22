Xã Bờ Ngoong phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,77%

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ngành của tỉnh cùng 114 đại biểu đại diện cho hơn 900 đảng viên của 50 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ xã.

Đảng bộ xã Bờ Ngoong được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã thuộc huyện Chư Sê (cũ), gồm: Chư Pơng, Ia Tiêm, Bar Măih và Bờ Ngoong. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm đến cuối năm 2025 đạt 7,73%; tổng thu ngân sách năm 2025 ước đạt 6,472 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng 11.136,6 ha, sản lượng lương thực 10.906,08 tấn; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cuối năm 2025 dự kiến còn 1,17%. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, điều kiện sống của nhân dân được cải thiện.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bờ Ngoong lần thứ I. Ảnh: Huy Toàn

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống tinh thần của người dân được nâng lên; các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị triển khai đồng bộ, từng bước đi vào nền nếp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao; phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Trong giai đoạn 2020-2025, xã Bờ Ngoong đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

﻿Ảnh: Huy Toàn

Với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế-xã hội; vận dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng xã phát triển nhanh và bền vững”, Đại hội đã thảo luận và thống nhất 15 chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, phấn đấu: hàng năm có trên 90% chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm giai đoạn 2025-2030 đạt 8,5%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2030 còn 0,77%; thu hút ít nhất 5 dự án đầu tư vào địa bàn. Đại hội cũng xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Mai Việt Trung- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội. Ảnh: Huy Toàn

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đề nghị: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Bờ Ngoong cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Trong đó tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

"Xã Bờ Ngoong cần rà soát, đánh giá lại các tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển của địa phương để đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư, nhất là các dự án công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao; tập trung chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; phát triển hạ tầng giao thông; phát triển du lịch; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện tốt công tác giảm nghèo… để xã phát triển nhanh, bền vững"- đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Bờ Ngoong nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Huy Toàn

Đại hội đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Bờ Ngoong nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phan Tất Phượng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong nhiệm kỳ 2025-2030.