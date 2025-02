Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bờ Ngoong

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy-UBND huyện Chư Sê.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bờ Ngoong. Ảnh: A.H

Đảng bộ xã Bờ Ngoong có 15 chi bộ trực thuộc với 238 đảng viên; trong đó có 10 chi bộ thôn, làng. Toàn xã có 2.019 hộ dân (8.277 nhân khẩu). Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,6 triệu đồng. Xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2018; theo chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đến cuối năm 2024 xã mới đạt 17/19 tiêu chí. Đến nay, toàn xã còn 38 hộ nghèo và 71 hộ cận nghèo. Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo bình quân đạt 27,67%/năm. 10/10 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nâng cao nhận thức, tạo động lực cho nhân dân hăng hái thi đua sản xuất phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, giữ gìn thuần phong mỹ tục; xây dựng nếp sống văn hoá mới, góp phần bài trừ các hủ tục lạc hậu, ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình văn hoá đạt 87,5 %; 10/10 thôn, làng đạt danh hiệu thôn, làng văn hoá, đạt 100% tổng số làng.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong năm 2024 xã triển khai hỗ trợ 4 nhà ở với tổng kinh phí 175 triệu đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt cho 27 hộ với kinh phí 81 triệu đồng; hỗ trợ bò giống cho 13 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 243 triệu đồng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: A.H

Để đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Đảng ủy xã đã phân công đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, xây dựng phong trào vì an ninh tổ quốc ngay tại cơ sở; ban hành kế hoạch và tổ chức ra mắt mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” trên địa bàn xã; thành lập 4 tổ công tác vận động các hộ dân ở 4 làng: Pa Pết, Pui Jri, Thoong Nha, Quái quay về sinh hoạt các tôn giáo thuần túy.

Theo kế hoạch, trong tháng 2 tất cả các chi bộ hoàn thành đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030) sẽ tổ chức đầu tháng 5-2025. “Dự thảo báo cáo chính trị đang tổ chức lấy ý kiến của đảng viên và các tầng lớp nhân dân, sẽ hoàn thành trong tháng 2-2025. Công tác nhân sự đại hội sẽ hoàn thành trước ngày 15-2 để gửi hồ sơ về Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị phê duyệt. Ngoài ra, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch xây dựng công trình tuyến đường ánh sáng năng lượng mặt trời, có chiều dài 3km từ làng Pui Jri đến thôn Đoàn Kết để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã”- Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Hợp thông tin.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã kiến nghị cấp trên quan tâm bố trí kinh phí để địa phương xóa 24 nhà tạm, nhà dột nát. Cấp có thẩm quyền quan tâm điều chỉnh Quyết định sử dụng đất công tại khu vực Trường mẫu giáo 19/5 cũ thành đất xây dựng nhà văn hóa; giám sát, đôn đốc đơn vị thi công tuyến đường liên xã đoạn qua khu vực trung tâm xã để đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt, đi lại và giao thương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà xã đã đạt được thời gian qua; trong đó có nhiều kết quả đạt và vượt điều đó thể hiện rõ nỗ lực, cố gắng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, do đó đề nghị địa phương tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, phát huy các tiềm năng, thế mạnh tại địa phương. Trong đó tiếp tục quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo; tập trung thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chú trọng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn hướng tới kỷ niệm 50 năm Giải phóng tỉnh Gia Lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy xã chỉ đạo chuẩn bị tốt đại hội các chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đúng thời gian, quy định, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Trong đó, công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; văn kiện đại hội đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và càng cụ thể càng tốt. Đồng thời quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tiếp tục quan tâm chỉ đạo nắm chắc, nắm sát và không lơ là mất cảnh giác, có phương pháp vận động, giải quyết thỏa đáng, kịp thời các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 3 từ trái sang) thăm cơ sở sản xuất trà hoa hòe. Ảnh: A.H

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đã trao tặng 1 phần quà cho Đảng ủy xã Bờ Ngoong. Nhân chuyến công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đã đến thăm cơ sở sản xuất, chế biến trà hoa hòe của Công ty TNHH Đào Tiến Phát Farm ở thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê).