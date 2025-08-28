Danh mục
Đường liên xã Bờ Ngoong xuống cấp nghiêm trọng

NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
(GLO)- Nhiều năm qua, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) rất bức xúc khi các tuyến đường từ trung tâm xã qua các vùng lân cận và quốc lộ 14 xuống cấp nghiêm trọng. 

Tuyến đường từ làng Ia Ring (xã Bờ Ngoong) vào trung tâm xã Chư Sê đã xuống cấp trầm trọng. Nhiều đoạn bong tróc lớp nhựa mặt đường lởm chởm cùng nhiều ổ gà, ổ voi. Mỗi khi trời mưa, nước đọng thành vũng, còn mùa khô thì bụi bay mù mịt, khiến ai đi qua tuyến đường này đều ngán ngẩm.

z6944788642256-1ee05649c39302aeabceefa4405ce68a.jpg
Đoạn đường từ làng Ia Ring ra ngã ba La Sơn bị hư hỏng nặng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Bà Nguyễn Thị Thanh (làng Ia Ring) nêu thực trạng: Ô tô gầm thấp di chuyển rất khó khăn. Còn nếu đi bằng xe máy thì phải di chuyển chậm rãi nếu không muốn bị ngã, nhất là trong những ngày mưa liên tiếp như thời gian vừa rồi.

Tuyến đường từ trung tâm xã Bờ Ngoong đến làng Pan (xã Chư Sê) cũng đang trong tình trạng tương tự. Nhiều đoạn mặt đường bong tróc lớp nhựa chỉ còn đá lởm chởm; ổ gà, ổ voi chi chít nhưng chưa được khắc phục, sửa chữa.

z6944788640636-f8fe41b41c9aedfda17f7c14982af41f.jpg
Ông Vũ Văn Con (thôn Đoàn Kết, xã Bờ Ngoong) bên đoạn đường bị bong tróc, trơ lớp
﻿đá dăm. Ảnh: Nguyễn Diệp

“Hiện nay, bà con nông dân trong vùng đang chuẩn bị thu hoạch cà phê niên vụ 2025-2026. Đường sá hỏng như thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc vận chuyển, tiêu thụ. Chúng tôi mong Nhà nước sớm đầu tư, sửa chữa tuyến đường này”-ông Vũ Văn Con (thôn Đoàn Kết, xã Bờ Ngoong) chia sẻ.

Xã Bờ Ngoong mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Bar Măih, Ia Tiêm, Chư Pơng và Bờ Ngoong (cũ). Xã hiện có diện tích trồng trọt lớn với các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, chanh dây và cây ngắn ngày.

z6944788641085-9f9e526692e3db157d352f08b28cdbb9.jpg
Mặt đường trơn trượt sau những ngày mưa liên tiếp khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. ﻿Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong Nguyễn Văn Thương, trên địa bàn xã hiện có 3 tuyến đường kết nối đến trung tâm các xã, phường lân cận. Hiện nay, 2 tuyến trong số đó đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người dân và các phương tiện lưu thông. Trong khi đó, nguồn vốn của địa phương để thực hiện việc duy tu, sửa chữa rất hạn chế.

Ủy ban nhân dân xã đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã, đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, huy động nguồn lực xã hội hóa để có kinh phí sửa chữa những đoạn đường hư hỏng nặng.

"Trước mắt, xã vận động tổ an ninh trật tự các thôn, làng tiến hành san ủi tạm thời những vị trí ổ gà, ổ voi để giúp người dân thuận lợi đi lại và vận chuyển nông sản trong vụ thu hoạch tới”-ông Thương thông tin.

