TP. Pleiku có nhiều tuyến đường xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Sau những cơn mưa lớn đầu mùa, trên tuyến đường Trần Văn Bình (từ thôn 1 đến thôn 2, xã Trà Đa) xuất hiện tình trạng mặt đường bị bong tróc tạo thành hàng loạt ổ gà, ổ voi, nhiều hố nước sâu giăng đầy mặt đường như những “cái bẫy” tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Đường Trần Văn Bình (đoạn qua thôn 1, xã Trà Đa) xuất hiện chi chít ổ gà, ổ voi, nhiều vũng nước sâu tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh: Minh Phương

Điều đáng nói, đây là tuyến giao thông chính nối trung tâm TP. Pleiku với xã Trà Đa, Biển Hồ và đặc biệt là khu công nghiệp Trà Đa. Do đó, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông, trong đó có nhiều xe tải vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với tình trạng mặt đường bị xói mòn, trũng sâu sau mưa, người điều khiển phương tiện, nhất là xe máy, phải liên tục né tránh ổ gà, hố nước, rất dễ mất lái, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đường Trần Văn Bình-đoạn gần cầu Trà Đa (thôn 2, xã Trà Đa) bị hư hỏng, sụp lún gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Minh Phương

Chị Đỗ Thị Dung (thôn 1, xã Trà Đa) phản ánh: “Đoạn đường này hư hỏng liên tục, cứ tới mùa mưa là nước đọng rất nhiều. Mật độ xe qua lại hàng ngày rất đông nên việc lưu thông qua khu vực này rất nguy hiểm. Tại khu vực này, ai đi xe máy mà quen đường thì còn né được chứ người lạ là sụp xuống các vũng nước. Sau mỗi đợt mưa cũng có các đơn vị đến vá đường nhưng chỉ được một khoảng thời gian ngắn thì đâu lại vào đấy. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị làm lại con đường này nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi gì. Mong sao Nhà nước sớm đầu tư xây dựng để người dân đi lại được an toàn hơn”.

Tương tự, tuyến đường Bùi Đình Túy (tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cũng đang là điểm “nóng” khi đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Đây là tuyến đường hẹp nhưng lại có mật độ phương tiện lưu thông cao do gần trung tâm thành phố, có nhiều hàng quán thu hút đông người dân và du khách. Tuy nhiên, mặt đường đã hư hỏng từ nhiều năm nay với vô số ổ gà, đất đá nổi lởm chởm, nước đọng thành từng vũng lớn khi trời mưa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trên tuyến đường Bùi Đình Túy (tổ 3, phường Hoa Lư) xuất hiện nhiều vũng nước sâu gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện khi qua khu vực này. Ảnh: Duy Linh

Theo phản ánh của người dân, tình trạng hư hỏng trên tuyến đường này đã kéo dài nhiều năm nay. Mặc dù có sửa chữa chắp vá tạm thời, nhưng chỉ sau một đến hai tháng, mặt đường lại xuống cấp trở lại. Điều này khiến người dân rất bức xúc vì vừa mất an toàn khi đi lại, vừa ảnh hưởng đến sinh hoạt và buôn bán. Theo tìm hiểu, đường Bùi Đình Túy được xây dựng hơn 10 năm trước. Với thời gian khai thác lâu, cộng thêm lưu lượng xe ngày càng tăng trong khi mặt đường hẹp, thiếu hệ thống thoát nước đồng bộ nên việc xuống cấp là điều không tránh khỏi.

Bà Trần Thị Thắm (Tổ 3, phường Hoa Lư) cho biết: “Đã có 2 vụ tai nạn xảy ra tại đây do người điều khiển xe máy tránh ổ gà, vũng nước. May mắn là chưa có hậu quả nghiêm trọng, nhưng không thể cứ "mất bò mới lo làm chuồng". Người dân ở đây mong muốn Nhà nước sớm làm lại con đường này để việc đi lại của người dân được an toàn hơn”.

Còn ông Lê Đức Thọ-Tổ trưởng Tổ dân phố 3 thì cho hay: “Đường này là trục chính dẫn vào làng Ốp nên lượng phương tiện qua lại rất đông, nhiều khi xảy ra tình trạng kẹt xe ở đoạn giao nhau với đường Tô Vĩnh Diện. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị trong các buổi tiếp xúc cử tri, mong muốn các cấp bố trí kinh phí để sửa chữa tuyến đường này. Nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức”.

Đường Bùi Đình Túy (tổ 3, phường Hoa Lư) nhiều đoạn bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Duy Linh

Trao đổi về vấn đề này, ông Đỗ Tiến Giang-Phó Chủ tịch UBND phường Hoa Lư-thông tin: Việc sửa chữa tuyến đường này đã đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy, đồng thời đề xuất lên UBND TP. Pleiku bố trí kinh phí đầu tư trong giai đoạn 2025-2030. Tuy nhiên, hiện nguồn vốn chưa được bố trí nên phường vẫn đang tiếp tục kiến nghị sau khi quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính hoàn tất.

Thời gian qua, TP. Pleiku đã có nhiều nỗ lực trong công tác duy tu, sửa chữa hệ thống hạ tầng giao thông đô thị. Ông Hoàng Minh Nghĩa-Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku cho biết: Thành phố đã xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa, láng nhựa mặt đường tại 239 tuyến đường có tên trên địa bàn thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã triển khai duy tu, dặm vá sửa chữa đảm bảo giao thông với diện tích láng nhựa 22.653 m2 (dài 6,5km).

Ngoài ra, còn triển khai công tác nạo vét cửa thu nước, thay thế tấm đan, phát quang, quét dọn đất đá mặt đường… đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường đô thị. Tổng kinh phí bảo trì 6 tháng đầu năm 2025 là 6,37 tỷ đồng. Tuy nhiên, do hiện tại đang trong mùa mưa, thời tiết không thuận lợi nên công tác sửa chữa các tuyến đường còn lại đang tạm thời bị gián đoạn.