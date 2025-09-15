Tơ Drăh đổi thay từ sức mạnh cộng đồng

(GLO)- Ở làng Tơ Drăh (xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai), tinh thần đoàn kết đã tạo nên sức mạnh, trở thành động lực giúp người dân vươn lên làm giàu và trở thành làng nông thôn mới đầu tiên trong vùng.

Từ những ngày công lao động giúp nhau sản xuất, đến quỹ chung cùng đóng góp để làm đường giao thông, tất cả đã góp phần đưa ngôi làng Bahnar này đổi thay từng ngày, đời sống người dân khấm khá, no ấm.

Đoàn kết vươn lên thoát nghèo

Buổi sáng sớm ở làng Tơ Drăh rộn ràng tiếng máy nổ từ xe công nông xen lẫn tiếng í ới gọi nhau ra rẫy của bà con, tiếng cười vui của các em học sinh nô nức đến trường. Người mang nông cụ, người gùi cơm, ai nấy đều tất bật với công việc nhưng tràn đầy phấn khởi.

Xen lẫn trong đám đông đang chuẩn bị lên rẫy, anh Đinh Canh chia sẻ: “Hôm nay có 9 hộ trong làng góp ngày công để chăm sóc vườn cà phê của gia đình anh Đinh Khái. Đây vừa là cách vần đổi công, vừa giúp gia đình giảm chi phí, vì tiền công mọi người chỉ lấy bằng 60-70% so với thuê bên ngoài. Bà con vừa làm, vừa trò chuyện, không khí vui vẻ, gắn kết”.

Người dân trong làng tích cực học hỏi kinh nghiệm, triển khai các mô hình sản xuất hiệu quả. Ảnh: A.H

Làng Tơ Drăh hiện có 335 hộ với 1.384 khẩu, trong đó, người Bahnar chiếm gần 99%. Làng có tổng diện tích sản xuất hơn 475 ha. Với sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước; sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân nơi đây đã biến những mảnh đất khô cằn thành ruộng lúa, vườn cà phê, hồ tiêu, sầu riêng xanh tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Đinh Kúa là một trong những hộ làm kinh tế giỏi của làng. Ảnh: A.H

Trong số những hộ làm kinh tế giỏi, ông Đinh Kúa (SN 1950) là tấm gương điển hình. Từ 10 ha đất, ông chia cho con mỗi người một phần, còn giữ lại 5 ha trồng cà phê, hồ tiêu xen với sầu riêng. Dẫn chúng tôi đi tham quan vườn cà phê rộng hơn 2 ha trồng xen 100 cây sầu riêng giống chất lượng cao, ông vui vẻ nói: “Thấy bà con trồng xen cây ăn trái trong vườn cà phê mang lại hiệu quả kinh tế cao nên mình học hỏi rồi cùng làm. Năm ngoái thu bói, năm nay sầu riêng đã thu chính, mình cắt bán 2 đợt được 9 tạ, đợt cuối chừng 3 tạ nữa, bán với giá 30 ngàn đồng/kg”.

Ngoài sầu riêng, hơn 2 ha cà phê của gia đình cũng trĩu quả, năng suất dự kiến đạt 4 tấn nhân/ha. “Diện tích còn lại mình trồng 1.000 trụ tiêu và tái canh 1.000 cây cà phê giống xanh lùn, sang năm mới cho thu bói”- ông Kúa cho biết thêm.

Anh Đinh Tình (giữa) mạnh dạn tìm hướng phát triển kinh tế mới. Ảnh: A.H

Không chỉ gắn bó với nương rẫy, với tinh thần ham học hỏi, anh Đinh Tình (SN 1983) còn mạnh dạn tìm hướng phát triển kinh tế mới. Hiện anh chăm sóc 4 ha cà phê, gồm 2 ha đất của gia đình và 2 ha thuê dài hạn. Bên cạnh đó, anh đầu tư máy xát lúa, xe tải và thu mua cà phê tươi, chế biến, cung ứng cà phê nhân cho các doanh nghiệp.

“Mình đi thu mua cà phê khắp nơi, vừa tạo thêm thu nhập, vừa giúp bà con tiêu thụ nông sản thuận lợi”-anh Tình chia sẻ. Nhờ cách làm này, kinh tế gia đình ngày càng ổn định. Vườn cà phê 3 ha đã già cỗi, năng suất giảm, anh đã tái canh bằng giống xanh lùn, còn 1 ha đang cho thu hoạch, năng suất ước đạt 20-25 kg quả tươi/cây.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Không chỉ thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Tơ Drăh còn là ngôi làng đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên của huyện Chư Sê (cũ) đạt chuẩn nông thôn mới. Thành quả này có được từ tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Đinh Chroh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tơ Drăh-cho biết: Các hộ dân trong làng chia thành 10 tổ, mỗi tổ có tổ trưởng do Chi bộ và Ban nhân dân phân công phụ trách. Hằng năm, các tổ đều tổ chức 2-3 lần lao động tập trung, số tiền quỹ thu được dùng để hỗ trợ triển khai các phong trào thi đua, nhất là làm đường giao thông. Hiện quỹ của làng có hơn 100 triệu đồng gửi Ngân hàng Chính sách xã hội.

Làng Tơ Drăh đạt chuẩn làng nông thôn mới năm 2020. Ảnh: A.H

“Khi Nhà nước triển khai làm đường giao thông, bà con sẵn sàng đóng góp. Làng hiện còn hơn 2 km đường đất, ai cũng mong sớm được bê tông hóa”-ông Chroh nói thêm.

Đi dọc các con đường trong làng Tơ Drăh, đâu đâu cũng thấy không gian xanh, sạch, đẹp. Ông Đinh Chroh tự hào chia sẻ: Bà con đã chủ động thực hiện nếp sống tiến bộ, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương. Khi các chi hội đoàn thể phát động, người dân nhiệt tình hưởng ứng bằng việc trồng hoa, cây xanh ven đường. Hầu hết hộ gia đình đã di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ở Tơ Drăh, những mái nhà kiên cố dần thay thế cho nhà tạm bợ. Ông Đinh Nhắn (SN 1968) là 1 trong 3 hộ được hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ông xúc động cho biết: “Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình mình góp thêm 23 triệu đồng, giờ có căn nhà khang trang, không còn lo cảnh mưa dột, gió lùa như trước đây nữa”.

Bà Đinh Sáu (SN 1948, bệnh binh) vui mừng nói: “Ngày trước, làng còn nghèo khó, đường sá lầy lội, giờ thì bà con sướng lắm rồi. Nhà cửa khang trang, đường đi thuận lợi, cơm no, áo đẹp. Tôi luôn dặn con cháu phải đoàn kết, bởi chỉ có đoàn kết mới làm nên thành quả. Trước kia đoàn kết để đánh giặc, giờ đoàn kết để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; cùng đóng góp xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc”.

Ông Nguyễn Văn Thương-Phó Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong-cho biết: Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân làng Tơ Drăh luôn nêu cao tinh thần tự nguyện, sẵn sàng hiến đất, góp công, gây quỹ chung để đóng góp thực hiện các phần việc, các tiêu chí nông thôn mới. Bà con tích cực học hỏi kinh nghiệm, triển khai các mô hình sản xuất hiệu quả, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao năng suất các loại cây trồng, nâng cao thu nhập.

Ngôi làng Tơ Drăh nhìn từ trên cao. Ảnh: R'Piên

"Địa phương cũng rà soát, lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng để giới thiệu, nhân rộng. Cùng với đó, xã đang rà soát các tuyến đường giao thông chưa được bê tông hóa để đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn cùng nhiều công trình khác nhằm thúc đẩy hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong thời gian tới"-Phó Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong thông tin.

Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân, tin rằng, Tơ Drăh sẽ ngày càng khởi sắc.