Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Phụ nữ vùng biên Gia Lai xung kích đi đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ở các xã biên giới tỉnh Gia Lai, phụ nữ không chỉ tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền mà còn là lực lượng xung kích trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống cộng đồng và công tác biên giới.

Góp sức giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên giới

Hội LHPN xã Ia Nan hiện có 850 hội viên, trong đó 155 hội viên người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 18,2%. Bà Đỗ Thị Hảo-Chủ tịch Hội LHPN xã-khẳng định: Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, Hội LHPN xã đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Ia Nan và các đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền.

Thông qua các buổi sinh hoạt, hội viên phụ nữ được phổ biến Luật Biên giới quốc gia; Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, chống ma túy; các quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội và xuất nhập cảnh trái phép.

phu-nu-xa-ia-nan.jpg
Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Ia Nan tích cực tham gia cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, từ năm 2015, Hội đã thành lập CLB “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” với 30 thành viên nòng cốt. Mỗi năm 2 đợt, CLB phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ia Nan và Đồn Biên phòng Ia Pnôn tổ chức tuần tra đường biên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm; vận động bà con không lấn chiếm đất rẫy sát biên giới, tích cực tố giác tội phạm. Những nỗ lực này góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Bà Rơ Lan H’Phim (làng Nú, xã Ia Nan) chia sẻ: “Nhà tôi có 2 ha rẫy điều giáp đường biên giới. Nhờ cán bộ hội phụ nữ xã và BĐBP thường xuyên tuyên truyền, gia đình tôi luôn tuân thủ, không xâm canh, xâm cư; còn vận động chị em trong làng tích cực giữ gìn ANTT địa bàn, kịp thời báo cho chính quyền khi phát hiện dấu hiệu bất thường”.

Tại xã Ia Mơ, nơi có hơn 27,6 km đường biên giới với Campuchia, Hội LHPN xã duy trì hiệu quả CLB “Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới” với 50 thành viên. Hội thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Mơ để tuyên truyền, nâng cao cảnh giác, vận động phụ nữ không nghe kẻ xấu xúi giục vượt biên, không tụ tập gây rối và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Tương tự, ở xã Ia Pnôn-địa phương có gần 6 km đường biên giới với Campuchia, Hội LHPN xã phối hợp với CA xã và Đồn Biên phòng Ia Pnôn tổ chức 4-6 buổi tuyên truyền mỗi năm.

Chỉ trong giai đoạn 2020-2025, Hội đã trực tiếp tuyên truyền đến hơn 750 lượt người về phòng-chống mua bán người, bạo lực gia đình, bình đẳng giới, Luật Trẻ em; phát hiện, xử lý kịp thời 23 trường hợp tảo hôn; đồng thời xây dựng, duy trì 7 “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” để kịp thời hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khi xảy ra bạo lực.

“Thông qua các hoạt động này đã giúp nâng cao ý thức cho hội viên, phụ nữ trong chấp hành tốt quy định pháp luật, tích cực tham gia gìn giữ ANTT trên địa bàn”-bà Siu H’Liên-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Pnôn, nhấn mạnh.

Phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

Không chỉ gắn bó với công tác bảo vệ chủ quyền, phụ nữ các xã biên giới còn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới.

phu-nu-xa-ia-mo.jpg
Mỗi tuần 1 lần, hội viên phụ nữ xã Ia Mơ tham gia cùng các hội, đoàn thể dọn dẹp vệ sinh khu vực công cộng. Ảnh: Hồng Thương

Chúng tôi đến xã Ia Mơ khi Hội LHPN xã đang phối hợp với các cơ quan, ban, ngành ra quân dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây xanh tại các khu vực công cộng.

Hội LHPN xã hiện có 789 hội viên với 100% là người đồng bào Jrai. Bà Siu Kiốch-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Mơ-cho hay: Để cùng địa phương thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, Hội đã huy động hội viên thực hiện những phần việc giản đơn, phù hợp với điều kiện thực tế.

Mỗi tuần, phụ nữ phối hợp với các đoàn thể ra quân dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh dọc tuyến đường, khu vực công cộng; vận động di dời chuồng trại, đào hố xử lý rác thải, giữ nhà cửa ngăn nắp.

Đặc biệt, Hội đã xây dựng mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu” và phong trào “Phụ nữ 5 không, 5 có, 3 sạch” ở làng Klăh; mô hình “Vườn sạch, nhà đẹp” ở làng Hnap và làng Khôi. Nhờ vậy, diện mạo nông thôn được cải thiện rõ rệt, ý thức giữ gìn môi trường của hội viên nâng lên.

Bà Siu Đút (làng Klăh, xã Ia Mơ) chia sẻ: “Hiểu được ý nghĩa của chương trình nông thôn mới, gia đình tôi đã hiến đất mở đường, trồng hoa trước nhà, thường xuyên dọn vệ sinh sân vườn để giữ cảnh quan luôn sạch đẹp”.

Hội LHPN xã Ia Púch cũng ghi dấu ấn với nhiều hoạt động thiết thực trong xây dựng nông thôn mới. Chỉ trong 3 năm (2022-2024), Hội phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, Đồn Biên phòng Ia Púch tổ chức 18 đợt ra quân xây dựng nông thôn mới, làm 77 hố rác, xây chuồng trại, giúp dân làm nhà vệ sinh, trồng hơn 1.400 cây xanh.

Cùng với đó, Hội triển khai 7 mô hình sinh kế, trao 200 suất quà, 15 xe đạp và hơn 93 triệu đồng hỗ trợ hội viên nghèo xóa nhà tạm, tiếp cận vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đến nay, Ia Púch đã hoàn thành 12 tiêu chí nông thôn mới.

phu-nu-bien-gioi.jpg
Hội LHPN xã Ia Pnôn thường xuyên thăm hỏi, động viên hội viên phụ nữ lúc khó khăn.
﻿ Ảnh: Hồng Thương

Còn với Hội LHPN xã Ia Pnôn, phong trào xây dựng nông thôn mới được gắn với các hoạt động giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế. Trong giai đoạn 2020-2025, Hội đã nhân rộng nhiều mô hình như con đường hoa, hàng rào xanh; định kỳ mỗi tuần huy động hội viên dọn vệ sinh đường làng, vận động đào hố rác, di dời chuồng trại.

Đồng thời, hỗ trợ sinh kế cho 5 gia đình, giới thiệu việc làm cho 150 chị em, xây dựng “Mái ấm tình thương”, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Những đóng góp của phụ nữ vùng biên Gia Lai không chỉ giữ vững chủ quyền, đảm bảo ANTT, mà còn đổi mới diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân, minh chứng sinh động vai trò quan trọng của họ trong phong trào thi đua yêu nước và là chỗ dựa tin cậy của gia đình, xã hội.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các nhóm nhạc trẻ cùng biểu diễn giao lưu tại Quảng trường Đại Đoàn Kết Pleiku. Ảnh: Ngọc Duy

Những đêm nhạc gắn kết cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Trong tiết trời se lạnh của phố núi Gia Lai, khi ánh đèn phố vừa lên cũng là lúc những giai điệu âm nhạc ngân vang ở nhiều quán cà phê. Những đêm nhạc cộng đồng giản dị nhưng rộn ràng ấy đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người, góp thêm sắc màu tươi vui cho đời sống phố núi.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh.

Tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho học sinh khó khăn Trường THPT số 1 Phù Mỹ

Xã hội

(GLO)- Chiều 17-9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hệ thống xe máy Tiến Dũng tổ chức chương trình “An toàn giao giao thông cho nụ cười ngày mai” cho hơn 800 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ).

Bà Nguyễn Thị Hường (ở xã Nhơn Châu) được hỗ trợ xây nhà mới.

Lan tỏa nghĩa tình ở xã đảo Nhơn Châu

Đời sống

(GLO)- Những năm qua, công tác chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm.

Lực lượng Cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp đưa nạn nhân ra khu vực an toàn. Ảnh: N.L

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Cụm công nghiệp Phước An

Đời sống

(GLO)- Chiều 14-9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Tuy Phước Tây diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Phát và Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Tín (Cụm công nghiệp Phước An).

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm

Đời sống

(GLO)- Chiều 13-9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (KCN Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc) diễn tập phương án chữa cháy và CNCH.

Góp hương vị cho mùa đoàn viên

Góp hương vị cho mùa đoàn viên

Đời sống

(GLO)- Tết Trung thu đang đến gần, không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi. Trên phố, hương bánh nướng, bánh dẻo thoảng bay trong gió. Trong những gian bếp nhỏ, những người thợ vẫn miệt mài làm ra những mẻ bánh thơm ngon, góp hương vị cho mùa đoàn viên.

Tăng cường xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại

Tăng cường xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại

Đời sống

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường đầu tư, kêu gọi đầu tư các dự án nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Qua đó, giải quyết áp lực trong xử lý rác thải, hướng đến mục tiêu thân thiện với môi trường, biến rác thải thành tài nguyên.

Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

Đời sống

(GLO)- Nhiều tuyến đường xuống cấp cộng với ngầm tràn thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa khiến việc đi lại của người dân làng Vel và làng Sur A (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Bà con kỳ vọng Nhà nước sớm đầu tư cầu, đường kiên cố để việc đi lại bảo đảm an toàn, thuận tiện hơn.

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Ngày nay, khá nhiều phụ nữ không chỉ chăm lo gia đình mà khi có điều kiện họ còn chủ động tìm kiếm niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống thông qua nhiều hoạt động rèn luyện có tính hội nhóm, cộng đồng như tập yoga, đọc sách, sinh hoạt nhóm hay vận động ngoài trời.

null