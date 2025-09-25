Phụ nữ vùng biên Gia Lai xung kích đi đầu

(GLO)- Ở các xã biên giới tỉnh Gia Lai, phụ nữ không chỉ tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền mà còn là lực lượng xung kích trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống cộng đồng và công tác biên giới.

Góp sức giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên giới

Hội LHPN xã Ia Nan hiện có 850 hội viên, trong đó 155 hội viên người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 18,2%. Bà Đỗ Thị Hảo-Chủ tịch Hội LHPN xã-khẳng định: Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, Hội LHPN xã đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Ia Nan và các đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền.

Thông qua các buổi sinh hoạt, hội viên phụ nữ được phổ biến Luật Biên giới quốc gia; Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, chống ma túy; các quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội và xuất nhập cảnh trái phép.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Ia Nan tích cực tham gia cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, từ năm 2015, Hội đã thành lập CLB “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” với 30 thành viên nòng cốt. Mỗi năm 2 đợt, CLB phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ia Nan và Đồn Biên phòng Ia Pnôn tổ chức tuần tra đường biên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm; vận động bà con không lấn chiếm đất rẫy sát biên giới, tích cực tố giác tội phạm. Những nỗ lực này góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Bà Rơ Lan H’Phim (làng Nú, xã Ia Nan) chia sẻ: “Nhà tôi có 2 ha rẫy điều giáp đường biên giới. Nhờ cán bộ hội phụ nữ xã và BĐBP thường xuyên tuyên truyền, gia đình tôi luôn tuân thủ, không xâm canh, xâm cư; còn vận động chị em trong làng tích cực giữ gìn ANTT địa bàn, kịp thời báo cho chính quyền khi phát hiện dấu hiệu bất thường”.

Tại xã Ia Mơ, nơi có hơn 27,6 km đường biên giới với Campuchia, Hội LHPN xã duy trì hiệu quả CLB “Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới” với 50 thành viên. Hội thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Mơ để tuyên truyền, nâng cao cảnh giác, vận động phụ nữ không nghe kẻ xấu xúi giục vượt biên, không tụ tập gây rối và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Tương tự, ở xã Ia Pnôn-địa phương có gần 6 km đường biên giới với Campuchia, Hội LHPN xã phối hợp với CA xã và Đồn Biên phòng Ia Pnôn tổ chức 4-6 buổi tuyên truyền mỗi năm.

Chỉ trong giai đoạn 2020-2025, Hội đã trực tiếp tuyên truyền đến hơn 750 lượt người về phòng-chống mua bán người, bạo lực gia đình, bình đẳng giới, Luật Trẻ em; phát hiện, xử lý kịp thời 23 trường hợp tảo hôn; đồng thời xây dựng, duy trì 7 “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” để kịp thời hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khi xảy ra bạo lực.

“Thông qua các hoạt động này đã giúp nâng cao ý thức cho hội viên, phụ nữ trong chấp hành tốt quy định pháp luật, tích cực tham gia gìn giữ ANTT trên địa bàn”-bà Siu H’Liên-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Pnôn, nhấn mạnh.

Phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

Không chỉ gắn bó với công tác bảo vệ chủ quyền, phụ nữ các xã biên giới còn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới.

Mỗi tuần 1 lần, hội viên phụ nữ xã Ia Mơ tham gia cùng các hội, đoàn thể dọn dẹp vệ sinh khu vực công cộng. Ảnh: Hồng Thương

Chúng tôi đến xã Ia Mơ khi Hội LHPN xã đang phối hợp với các cơ quan, ban, ngành ra quân dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây xanh tại các khu vực công cộng.

Hội LHPN xã hiện có 789 hội viên với 100% là người đồng bào Jrai. Bà Siu Kiốch-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Mơ-cho hay: Để cùng địa phương thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, Hội đã huy động hội viên thực hiện những phần việc giản đơn, phù hợp với điều kiện thực tế.

Mỗi tuần, phụ nữ phối hợp với các đoàn thể ra quân dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh dọc tuyến đường, khu vực công cộng; vận động di dời chuồng trại, đào hố xử lý rác thải, giữ nhà cửa ngăn nắp.

Đặc biệt, Hội đã xây dựng mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu” và phong trào “Phụ nữ 5 không, 5 có, 3 sạch” ở làng Klăh; mô hình “Vườn sạch, nhà đẹp” ở làng Hnap và làng Khôi. Nhờ vậy, diện mạo nông thôn được cải thiện rõ rệt, ý thức giữ gìn môi trường của hội viên nâng lên.

Bà Siu Đút (làng Klăh, xã Ia Mơ) chia sẻ: “Hiểu được ý nghĩa của chương trình nông thôn mới, gia đình tôi đã hiến đất mở đường, trồng hoa trước nhà, thường xuyên dọn vệ sinh sân vườn để giữ cảnh quan luôn sạch đẹp”.

Hội LHPN xã Ia Púch cũng ghi dấu ấn với nhiều hoạt động thiết thực trong xây dựng nông thôn mới. Chỉ trong 3 năm (2022-2024), Hội phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, Đồn Biên phòng Ia Púch tổ chức 18 đợt ra quân xây dựng nông thôn mới, làm 77 hố rác, xây chuồng trại, giúp dân làm nhà vệ sinh, trồng hơn 1.400 cây xanh.

Cùng với đó, Hội triển khai 7 mô hình sinh kế, trao 200 suất quà, 15 xe đạp và hơn 93 triệu đồng hỗ trợ hội viên nghèo xóa nhà tạm, tiếp cận vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đến nay, Ia Púch đã hoàn thành 12 tiêu chí nông thôn mới.

Hội LHPN xã Ia Pnôn thường xuyên thăm hỏi, động viên hội viên phụ nữ lúc khó khăn.

﻿ Ảnh: Hồng Thương

Còn với Hội LHPN xã Ia Pnôn, phong trào xây dựng nông thôn mới được gắn với các hoạt động giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế. Trong giai đoạn 2020-2025, Hội đã nhân rộng nhiều mô hình như con đường hoa, hàng rào xanh; định kỳ mỗi tuần huy động hội viên dọn vệ sinh đường làng, vận động đào hố rác, di dời chuồng trại.

Đồng thời, hỗ trợ sinh kế cho 5 gia đình, giới thiệu việc làm cho 150 chị em, xây dựng “Mái ấm tình thương”, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Những đóng góp của phụ nữ vùng biên Gia Lai không chỉ giữ vững chủ quyền, đảm bảo ANTT, mà còn đổi mới diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân, minh chứng sinh động vai trò quan trọng của họ trong phong trào thi đua yêu nước và là chỗ dựa tin cậy của gia đình, xã hội.