Đồn Biên phòng Ia Nan đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Những năm qua, Đồn Biên phòng Ia Nan không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới mà còn đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế-xã hội, góp phần củng cố thế trận lòng dân.

them5-2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh T.D

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, lãnh đạo, chỉ huy Đồn Biên phòng Ia Nan triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được chú trọng; các buổi huấn luyện, luyện tập phương án bảo vệ biên giới luôn đạt chất lượng cao.

Công tác tuần tra, kiểm soát biên giới được duy trì nền nếp. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 21 lượt tuần tra với 55 cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, trong đó có 31 vụ/11 đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép; 24 vụ vi phạm quy chế biên giới.

Đặc biệt, ngày 17-8-2025, Đồn phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ Trần Văn Trường (SN 1987, trú tại xã Ia Nan) và Trần Văn Kha (SN 1991, trú tại xã Ia Dom) đang vận chuyển hơn 200 kg pháo nổ qua biên giới. Khám xét nơi ở của Trường, lực lượng chức năng phát hiện một túi ni lông chứa chất ma túy.

Cùng với đó, Đồn chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới gắn với phát triển KT-XH. Các mô hình “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, “Tổ tự quản an ninh thôn, làng” tiếp tục phát huy hiệu quả. Hiện trên địa bàn xã Ia Nan có 2 tổ tự quản đường biên và 17 tổ tự quản an ninh cơ sở. Đây là lực lượng góp phần phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT.

Thiếu tá Hứa Văn Thuận, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Nan, cho biết: “Chúng tôi luôn phát huy vai trò của người dân trong quản lý, bảo vệ biên giới. Từ sự đồng thuận, gắn bó của người dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng được củng cố, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.

Không chỉ làm tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Ia Nan còn tích cực đồng hành cùng chính quyền địa phương trong phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đơn vị triển khai nhiều mô hình dân vận sáng tạo, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Tiêu biểu như mô hình “Rau xanh Biên phòng đồng hành cùng học sinh bán trú” hỗ trợ 72 kg rau xanh/năm và “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ 30 kg gạo/năm cho học sinh Trường Tiểu học Kpăh Klơng; mô hình “Tay kéo Biên phòng” cắt tóc miễn phí cho 112 lượt học sinh và người dân. Đơn vị còn duy trì chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, nhận đỡ đầu 5 học sinh nghèo với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng.

bg5-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan chăm sóc vườn rau. Ảnh. T.D

Ngoài ra, đơn vị còn giúp dân xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia 55 ngày công lao động xóa nhà tạm, nhà dột nát; phối hợp tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút gần 800 lượt người tham gia.

Ông Siu Khăm (làng Bi, xã Ia Nan) nhận xét: “BĐBP luôn gần gũi, giúp dân từ việc làm đường, sửa nhà đến chăm lo việc học cho trẻ em”.

Theo Trung tá Lê Tuấn Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan: Những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và LLVT; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.

null