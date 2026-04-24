(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch giới thiệu triển lãm ảnh với chủ đề “Bác Hồ với các dân tộc tỉnh Gia Lai” tại khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

Triển lãm trưng bày khoảng 100 tác phẩm trên diện tích hơn 200 m², diễn ra từ ngày 24 đến 26-4.

Học sinh tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: P.D

Nội dung triển lãm được bố cục thành 4 phần: Tư tưởng Đại đoàn kết - trọng tâm là bức thư lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku ngày 19-4-1946; Tình cảm sắt son - giới thiệu những hình ảnh, tư liệu về sự quan tâm sâu sắc của Người đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng; Gia Lai hôm nay - thể hiện những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa, tinh thần đoàn kết của các dân tộc và các công trình tiêu biểu gắn với Bác Hồ; Những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác - giới thiệu các cá nhân, tập thể điển hình cùng những hoạt động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển lãm là minh chứng sinh động cho tình cảm kính yêu của nhân dân Gia Lai đối với Bác Hồ, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.