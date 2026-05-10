Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Thấp thoáng đầu suối mát

Dưới bóng chùa Minh Thành

Những đôi mắt, hình thể

Kể câu chuyện thời gian.

Tác phẩm "Nữ thần mặt trời thức giấc" (tác giả Trần Mai Hữu Quý, TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Lam Nguyên

Đi theo cùng năm tháng

Là “Âm vang đại ngàn”

“Thần Mặt trời thức giấc”

Trên “Mái nhà Tây Nguyên”

Em “Sơn nữ” giã gạo

Đôi bầu ngực căng đầy

“Mẹ Bahnar” sàng sảy

Cho “Nguồn sống” nơi này

“Mắt Biển Hồ” xanh ngát

Chiều “Hoàng hôn” vờn mây

“Mặt trời trên lưng mẹ”

Là nụ cười con đây

Nhớ khi xưa lên rẫy

Ba quen “Đôi chân trần”

Dưới “Bóng cây Kơ Nia”

Rộn ràng “Vào mùa” vui.

“Về nguồn” với anh nhé

“Âm vang giữa đại ngàn”

Đi “Qua miền sử thi”

Nghe “Huyền sử Tây Nguyên”

“Em bên chim Chơ Rao”

“Sơn nữ” ơi “Sơn nữ”

Em gùi mây lên núi

“Âm vang”, “Kết nối” đầy.

Nơi “Thượng nguồn” lộng gió

Anh trao em chữ “Duyên”

“Xòe ô che nắng” nhỏ

Lo cho đời con mơ.

Về xây “Tổ ấm” nhé

Cho thỏa nỗi đợi chờ

Suối tình ta tươi trẻ

Chảy tràn vào ý thơ.

Nhà thơ Nhiên Đăng nặng lòng với quê hương

(GLO)- Sau tập thơ Linh giác trắng in năm 2023, đến đầu năm 2026, nhà thơ Nhiên Đăng ra mắt bạn đọc tập Đảnh lễ mùa màng (NXB Hội Nhà văn). Dõi theo mạch sáng tác của anh, tôi thấy anh như người lưu giữ chuyện quê, nặng lòng hồi ức…

Giữ dấu quê hương qua dự án âm nhạc

(GLO)- Từ giấc mơ dang dở gần 10 năm, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc trở lại với âm nhạc bằng tất cả trải nghiệm sống và tình yêu văn hóa. Dự án “Việt Nam mình đẹp lắm”, mở đầu bằng phần “Gió đại ngàn thổi qua miền đất Võ” là hành trình đi tìm và lưu giữ hồn cốt quê hương qua từng giai điệu.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

(GLO)- Ngày 7-1-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và khẳng định quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Gửi chút tình với cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Họa sĩ Lý Khắc Nhu, một tên tuổi trong làng tranh thủy mặc ở TP. Hồ Chí Minh, vừa có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) với tâm nguyện hiến tặng “gia tài” tượng gỗ Tây Nguyên mà ông cất công sưu tầm nhiều năm qua. 

Ra mắt sách "Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam XHCN nằm trong tay thế hệ trẻ"

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ” của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

