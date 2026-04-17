Gia Lai phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026

(GLO)- Sáng 17-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V và Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương và hơn 200 học sinh các trường học trên địa bàn phường Pleiku.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Chương trình phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V và Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Huỳnh Thị Anh Thảo nhấn mạnh: Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay thể hiện “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số”. Đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một chiến lược chuyển đổi mang tính đột phá của tỉnh nhà trong việc tiếp cận tri thức trong bối cảnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị.

Để lan tỏa văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thư viện, phát triển phong trào học tập suốt đời thông qua Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, và gắn kết văn hóa đọc với phát triển du lịch.

Trong đó, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai mô hình “thư viện mini thông minh”, xây dựng không gian đọc kết hợp giữa truyền thống và công nghệ; đồng thời tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 dành cho học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông, nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong thế hệ trẻ.

Ban tổ chức trao tặng sách cho các thư viện, trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Chí

Đáng chú ý, trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, từ ngày 17 đến 19-4 sẽ diễn ra Lễ hội cà phê và sách, với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày sách, giới thiệu sản phẩm OCOP, giao lưu tác giả, đổi sách cũ và trải nghiệm không gian sáng tạo.

Dịp này, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao tặng 7 phần quà là sách mới cho các thư viện cơ sở nhằm phục vụ bạn đọc vùng sâu, vùng xa.

Học sinh tham quan, lựa chọn sách tại các gian hàng trưng bày trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026. Ảnh: Minh Chí

Sau chương trình, các em học sinh đã tham quan khu trưng bày xếp sách nghệ thuật, tham gia hoạt động “Đố để học” và trải nghiệm hệ thống sách, báo điện tử.