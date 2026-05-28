Làng biển Trung Lương tổ chức lễ hội cầu ngư

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(GLO)- Từ ngày 27 đến 31-5 (tức ngày 11 đến 15-4 âm lịch), ngư dân vạn đầm Trung Lương (thôn Trung Lương, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ hội cầu ngư năm 2026.

Theo chương trình, lễ hội cầu ngư vạn đầm Trung Lương gồm nhiều nghi thức tín ngưỡng đặc trưng thờ cá voi (cá Ông, thần Nam Hải) của cư dân miền biển như: cung nghinh thủy thần, lễ tế thần Nam Hải, biểu diễn chèo bả trạo đưa thần Nam Hải vào nhập điện, khởi ca hát thứ lễ, lễ tôn vương… cùng các hoạt động văn hóa dân gian, thể thao bãi biển.

Ngư dân vạn đầm Trung Lương thực hiện nghi lễ nghinh thần Nam Hải nhập điện trên bãi biển. Ảnh: ĐVCC

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là phần hát bội vào các đêm 12 đến 15-4 âm lịch; cùng các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt, kéo co, đá bóng, nhảy bao bố… tạo không khí sôi động, thu hút người dân và du khách tham gia.

Biểu diễn chèo bả trạo đưa thần Nam Hải vào nhập điện tại Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Trung Lương. Ảnh: ĐVCC

Cùng thời điểm này, ngư dân các làng biển Vĩnh Lợi (xã An Lương, tỉnh Gia Lai) và Đề Gi (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) cũng tổ chức lễ hội cầu ngư với quy mô lớn hơn những năm trước, thu hút đông đảo ngư dân và du khách thập phương tham gia.

Từ đầu năm đến nay, các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai chú trọng tổ chức lễ hội cầu ngư mở rộng phần hội, tăng thêm hoạt động văn hóa, thể thao và trình diễn nghệ thuật dân gian, nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa biển, giới thiệu tín ngưỡng thờ cá Ông của cư dân miền biển đến du khách; qua đó, tạo thêm điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Múa gươm hầu thần tại Lễ hội cầu ngư Vĩnh Lợi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngư dân Vĩnh Lợi tổ chức lễ hội cầu ngư

(GLO)- Sáng 26-5 (tức mùng 10-4 âm lịch), ngư dân làng biển Vĩnh Lợi (xã An Lương, tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2026 tại di tích Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Vĩnh Lợi (Lăng Hải thánh đường, còn gọi là Lăng từ đường).

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

