Làng biển Trung Lương tổ chức lễ hội cầu ngư

(GLO)- Từ ngày 27 đến 31-5 (tức ngày 11 đến 15-4 âm lịch), ngư dân vạn đầm Trung Lương (thôn Trung Lương, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ hội cầu ngư năm 2026.

Theo chương trình, lễ hội cầu ngư vạn đầm Trung Lương gồm nhiều nghi thức tín ngưỡng đặc trưng thờ cá voi (cá Ông, thần Nam Hải) của cư dân miền biển như: cung nghinh thủy thần, lễ tế thần Nam Hải, biểu diễn chèo bả trạo đưa thần Nam Hải vào nhập điện, khởi ca hát thứ lễ, lễ tôn vương… cùng các hoạt động văn hóa dân gian, thể thao bãi biển.

Ngư dân vạn đầm Trung Lương thực hiện nghi lễ nghinh thần Nam Hải nhập điện trên bãi biển. Ảnh: ĐVCC

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là phần hát bội vào các đêm 12 đến 15-4 âm lịch; cùng các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt, kéo co, đá bóng, nhảy bao bố… tạo không khí sôi động, thu hút người dân và du khách tham gia.

Biểu diễn chèo bả trạo đưa thần Nam Hải vào nhập điện tại Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Trung Lương. Ảnh: ĐVCC

Cùng thời điểm này, ngư dân các làng biển Vĩnh Lợi (xã An Lương, tỉnh Gia Lai) và Đề Gi (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) cũng tổ chức lễ hội cầu ngư với quy mô lớn hơn những năm trước, thu hút đông đảo ngư dân và du khách thập phương tham gia.

Từ đầu năm đến nay, các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai chú trọng tổ chức lễ hội cầu ngư mở rộng phần hội, tăng thêm hoạt động văn hóa, thể thao và trình diễn nghệ thuật dân gian, nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa biển, giới thiệu tín ngưỡng thờ cá Ông của cư dân miền biển đến du khách; qua đó, tạo thêm điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.