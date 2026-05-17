Bảo tàng Quang Trung trưng bày ảnh chuyên đề di sản thời Tây Sơn

Đây là hoạt động được Bảo tàng Quang Trung tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), tạo điểm nhấn hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Dự khai mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai; cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2; lãnh đạo các xã: Kông Chro, Bình Phú, Tây Sơn...; cùng học sinh Trường THPT số 1 Quang Trung, Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ (xã Tây Sơn).

Đại biểu dự khai mạc trưng bày ảnh chuyên đề tại Bảo tàng Quang Trung dâng hương Đền thờ Tây Sơn tam kiệt. Ảnh: Ngọc Nhuận

Không gian triển lãm gồm 130 ảnh tư liệu, chia thành 4 chủ đề lớn: Quê hương và gia đình; Tây Sơn thượng đạo - vùng đất tụ nghĩa; Tây Sơn hạ đạo - dấu ấn chiến công; hoạt động bảo tồn, phát huy di sản thời Tây Sơn.

Biểu diễn trống trận Tây Sơn tại lễ khai mạc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày ảnh chuyên đề “Thượng đạo - Hạ đạo hành trình di sản thời Tây Sơn”. Ảnh: Ngọc Nhuận

Điểm nhấn của cuộc trưng bày ảnh là hành trình kết nối giữa vùng Tây Sơn thượng đạo - nơi hình thành lực lượng nghĩa quân Tây Sơn, với Tây Sơn hạ đạo - nơi ghi dấu những chiến công hiển hách và sự ra đời của vương triều Tây Sơn.

Thông qua hệ thống ảnh tư liệu, người xem có dịp tìm hiểu sâu hơn về các di tích tiêu biểu gắn với cuộc đời, sự nghiệp của anh em nhà Tây Sơn như: Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Gò Lăng, An Khê Trường, đình Cửu An, Miếu Xà, Đài Kính Thiên, thành Hoàng Đế, Gò Kho, đầm Đạm Thủy…

Đại biểu tham quan khu trưng bày ảnh. Ảnh: Ngọc Nhuận

Cùng với đó, tái hiện không gian văn hóa, môi trường sinh trưởng của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ thông qua các hình ảnh về đền thờ song thân, giếng nước, cây me cổ thụ, địa điểm học văn võ của thầy giáo Hiến…

Qua đó cho thấy chính quê hương, gia đình và truyền thống võ học, trọng nghĩa đã đặt nền móng cho cuộc khởi nghĩa Tây Sơn sau này.

Nhiều hình ảnh về vùng căn cứ Tây Sơn thượng đạo được giới thiệu. Ảnh: Ngọc Nhuận

Khu trưng bày còn dành dung lượng ảnh đáng kể giới thiệu các hoạt động bảo tồn và phát huy di sản thời Tây Sơn trong đời sống hôm nay. Nhiều hình ảnh về Lễ hội kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, hoạt động học sinh tham quan di tích, biểu diễn nhạc võ Tây Sơn, cũng như công tác trùng tu các di tích lịch sử được giới thiệu sinh động.

Ngoài hệ thống ảnh tư liệu, ban tổ chức còn bố trí khu vực quét mã QR để tìm hiểu thông tin di tích và không gian giới thiệu sản phẩm lưu niệm gắn với văn hóa Tây Sơn.

Học sinh xem ảnh trưng bày tìm hiểu lịch sử thời Tây Sơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Cuộc trưng bày ảnh diễn ra từ ngày 17 đến 21-5, như một hành trình giúp công chúng trở về cội nguồn lịch sử thông qua việc giới thiệu một cách hệ thống những di tích, dấu tích lịch sử gắn với phong trào nông dân Tây Sơn và Tây Sơn tam kiệt, qua đó góp phần lan tỏa giá trị di sản, giáo dục truyền thống yêu nước.

​