Phát hành sách ảnh song ngữ “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Nga”

(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên Xô (1950-2026), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã sưu tầm, biên soạn và xuất bản ấn phẩm sách ảnh song ngữ “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Nga”.

Được đầu tư công phu, cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc nguồn tư liệu phong phú với hơn 200 tư liệu, hình ảnh, bút tích và hiện vật quý được sưu tầm, tuyển chọn kỹ lưỡng. Bên cạnh đó là nhiều câu chuyện, hồi ức cùng những dòng cảm tưởng chân thành, xúc động của bạn bè, đồng chí và nhân dân Nga dành cho Bác.

Cuốn sách tái hiện khá đầy đủ, toàn diện hành trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Liên Xô từ những năm đầu thế kỷ XX cho đến khi Người qua đời.

Đây không chỉ đơn thuần là một công trình nghiên cứu lịch sử mà còn khắc họa sinh động chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất, người bạn lớn của nhân dân Nga và người học trò xuất sắc của V. I. Lênin.

Tác phẩm đồng thời làm nổi bật bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Người trong việc đặt nền tảng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Qua đó, cuốn sách được kỳ vọng góp phần giúp bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn những giá trị lịch sử quý báu, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong giai đoạn hiện nay.