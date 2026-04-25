Đây là liên minh hợp tác giữa các đơn vị trong lĩnh vực xuất bản, giáo dục và văn hóa, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và minh bạch.

Đại diện Alpha Books, Đông A và First News ký kết thành lập "Liên minh phát triển xuất bản & văn hóa đọc Việt Nam". Ảnh: Trạm Đọc/Znews

Mục tiêu của Liên minh là tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng, thúc đẩy văn hóa đọc, nâng cao chuẩn mực xuất bản, góp phần hình thành xã hội học tập.

Trong giai đoạn 2026-2030, Liên minh xác định 6 trụ cột hoạt động gồm: tổ chức hội sách và các sự kiện văn hóa đọc trên toàn quốc; tổ chức và tham gia các chiến dịch truyền thông, sự kiện cộng đồng và hoạt động khơi dậy tình yêu sách trong xã hội; tư vấn và phát triển điểm đọc tại trường học và cộng đồng; vận động và phát triển hệ thống thư viện tư nhân, thư viện doanh nghiệp; vận động chống sách lậu, bảo vệ bản quyền; chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nhân sự cho ngành xuất bản.

Đáng chú ý, mô hình vận hành không hình thành lợi nhuận chung hay "lợi ích nhóm", với 3 nguyên tắc cốt lõi: Mỗi dự án hoặc hội sách sẽ có một đơn vị đóng vai trò dẫn đầu (trong giai đoạn đầu là Alpha Books) để điều phối từ khâu pháp lý, mặt bằng đến truyền thông và vận hành; các thành viên cùng đóng góp và chia sẻ rủi ro theo tỷ lệ tham gia dự án; các đơn vị cam kết không phá giá thị trường và không ảnh hưởng đến hệ thống đại lý hiện hữu.