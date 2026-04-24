Xuất bản sách “100 Điều tự hào Việt Nam” nhân dịp 30-4

(GLO)- Cuốn sách tranh đặc biệt “100 Điều tự hào Việt Nam” vừa được Đinh Tị Books và NXB Tri thức ấn hành nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Cuốn sách “100 Điều tự hào Việt Nam”. Ảnh: Đinh Tị Books

Sách được trình bày khoa học, ngắn gọn, dễ đọc và ghi nhớ, thích hợp với trẻ nhỏ từ 6-15 tuổi.

Theo đó, cuốn sách chia thành 100 mục độc lập thuộc 11 chủ đề như: lịch sử hào hùng, nét đẹp văn hóa, văn học nghệ thuật, y học, giáo dục, kiến trúc xây dựng, khoa học, ẩm thực, tình đồng bào… Mỗi nội dung được trình bày ngắn gọn, khoa học, chia thành các mục nhỏ rõ ràng, giúp trẻ dễ đọc, dễ hiểu và dễ ghi nhớ.

Đồng thời, sách còn được đầu tư về mặt hình ảnh với phần minh họa sinh động, bắt mắt, góp phần làm cho những kiến thức về lịch sử, văn hóa và đất nước trở nên hấp dẫn hơn với trẻ. Nhờ đó, việc tiếp cận tri thức không còn khô cứng mà trở thành một hành trình khám phá đầy hứng thú.

Sách được đầu tư về mặt hình ảnh với phần minh họa sinh động, bắt mắt. Ảnh: Đinh Tị Books

“100 Điều tự hào Việt Nam” như một cuốn cẩm nang tri thức gần gũi, dễ tiếp cận nhưng giàu giá trị. Không chỉ đơn thuần cung cấp thông tin, sách còn mở ra cho các em nhỏ một cách nhìn sinh động về đất nước và con người Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử.