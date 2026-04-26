Nhà xuất bản Thông tấn "trình làng" sách ảnh Ngày hội non sông

(GLO)- Sách ảnh “Ngày hội non sông - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” vừa chính thức được Nhà xuất bản Thông tấn "trình làng" bạn đọc.

Tập sách dày 300 trang, khổ 23 x 25 cm, bìa cứng, in 4 màu, song ngữ Việt - Anh. Đây là một công trình tư liệu có giá trị, lưu giữ những khoảnh khắc lịch sử của đất nước thông qua khoảng 800 bức ảnh và tư liệu.

Qua những hình ảnh và chú thích ngắn gọn, súc tích, bạn đọc có thể cảm nhận rõ nét sự vận hành của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, vai trò làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Sách ảnh "Ngày hội non sông - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”. Ảnh: QĐND

Sách được chia làm 3 phần. Trong đó, phần 1 tập trung vào công tác chuẩn bị; phần 2 khắc họa không khí sôi nổi trên khắp cả nước trong ngày bầu cử và phần 3 phản ánh Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI (từ ngày 6 đến 24-4-2026).

Không chỉ mang giá trị lưu trữ, ấn phẩm còn có ý nghĩa tham khảo đối với công tác nghiên cứu và giảng dạy, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến hệ thống chính trị và quản trị nhà nước. Cuốn sách cũng góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới, ổn định và phát triển tới bạn bè quốc tế.