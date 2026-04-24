Kỳ họp Quốc hội mang đậm tinh thần đổi mới và hành động quyết liệt

(GLO)- Các chính sách ban hành tại kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI vừa mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn; vừa đảm bảo tính căn cơ, lâu dài, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc ngày 24-4.

Các thành viên đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tham gia phiên bế mạc. Ảnh: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Hoàn thành khối lượng công việc rất lớn

Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, kỳ họp đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn.

Cụ thể, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ với sự tín nhiệm rất cao của các đại biểu Quốc hội.

Cùng với đó, Quốc hội đã thông qua 9 luật và 31 nghị quyết. Trong đó có nhiều luật, nghị quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, góp phần kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: quochoi.vn

Theo đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các chính sách ban hành tại kỳ họp vừa mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn, vừa đảm bảo tính căn cơ, lâu dài, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm cụ thể; đồng thời quy định cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

“Đặc biệt, việc kịp thời điều chỉnh linh hoạt các sắc thuế đã khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong điều hành chính sách tài khóa và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: quochoi.vn

Bên cạnh đó, Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định hệ thống các kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030 bao gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch tài chính quốc gia, vay và trả nợ công; Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Tại kỳ họp này, đáng chú ý là Quốc hội ghi nhận việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động triển khai các giải pháp đặc biệt về thuế, ứng chi ngân sách theo thẩm quyền quy định tại điểm e khoản 4 Điều 13 Luật Tổ chức Chính phủ để ứng phó khẩn cấp, kịp thời, hiệu quả trước tình hình căng thẳng nguồn cung và tăng giá nhập khẩu xăng dầu, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo niềm tin và ổn định tâm lý người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Quốc hội đưa ra các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ; góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Ngoài ra, Quốc hội đã quyết định thành lập TP Đồng Nai; Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Xem xét kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027; Xem xét Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xem xét nhiều báo cáo quan trọng khác.

Thể hiện bản lĩnh của người đại biểu dân cử

Để kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI đạt được thành công, một trong những yếu tố quan trọng là tinh thần làm việc của các đại biểu Quốc hội. Theo đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đại biểu đã phát huy cao độ trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến; tận dụng tối đa thời gian, làm việc với cường độ cao, kể cả ngày cuối tuần; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn chủ trì một phiên thảo luận tổ. Ảnh: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Đóng góp vào kết quả chung đó, các thành viên đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã hoạt động rất sôi nổi, tích cực. Theo Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh, các thành viên của Đoàn dù là đại biểu tái cử hay tham gia Quốc hội lần đầu đều nỗ lực cố gắng hết mình, thể hiện bản lĩnh của người đại biểu dân cử.

Phát huy sở trường, kinh nghiệm công tác và khả năng nắm bắt thực tiễn, các đại biểu đã có nhiều ý kiến sâu sắc, mang tính đa chiều. Trong đó, có nhiều tiếng nói từ cơ sở, góp phần đề xuất với Quốc hội những giải pháp khả thi để tiếp tục xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp vững mạnh.

Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh tham gia thảo luận ở hội trường. Ảnh: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Xuyên suốt kỳ họp ngắn ngủi, các thành viên đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tham gia hơn 30 lượt phát biểu ở hội trường và tổ. Nhiều ý kiến phân tích chính xác với lập luận chặt chẽ, đề xuất hợp lý, dẫn chứng thuyết phục từ thực tiễn. Nhiều nội dung đã được ban soạn thảo các dự thảo luật, nghị quyết tiếp thu để hoàn chỉnh văn bản trước khi thông qua.

“Đây là khởi đầu rất thuận lợi để đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt quá trình hoạt động của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031” - bà Lý Tiết Hạnh khẳng định.