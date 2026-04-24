Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập TP. Đồng Nai

(GLO)- Với 95,6% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết thành lập TP. Đồng Nai.

Kết quả này thể hiện sự đồng thuận lớn của Quốc hội đối với chủ trương thành lập TP. Đồng Nai, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tổ chức lại đơn vị hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Sáng 24-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội tiến hành thông qua Nghị quyết về việc thành lập TP. Đồng Nai.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết dự thảo Nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý. Theo đó, tên gọi trong dự thảo được chỉnh sửa theo hướng bỏ cụm từ “trực thuộc Trung ương”.

Dự thảo Nghị quyết quy định thành lập TP. Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. TP. Đồng Nai giáp TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Nghị quyết gồm 3 điều, quy định về việc thành lập TP. Đồng Nai, hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện. Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai - kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực là HĐND, UBND TP. Đồng Nai - cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ở địa phương; ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Theo Nghị quyết, kể từ ngày có hiệu lực, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai tiếp tục được thực hiện trên địa bàn TP. Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Kết quả biểu quyết, có 487 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm 97,40% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó 478 đại biểu tán thành (95,6%), 3 đại biểu không tán thành (0,6%) và 6 đại biểu không biểu quyết (1,2%).

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30-4-2026.