Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

(GLO)- Sáng 4-6, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) tổ chức hội nghị tôn vinh người lao động tiêu biểu giai đoạn 2022-2025 và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2025.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15; Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn; Đại tá Đặng Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm chính trị Binh đoàn.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Khoa

Cùng dự có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đứng chân; chỉ huy các cơ quan, đơn vị và 40 người lao động tiêu biểu của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 72.

Tại hội nghị, Đại tá Đặng Quang Dũng đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Đoàn KT-QP 72 vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2025. Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ đã trao cờ thi đua cho Đoàn KT-QP 72.

Đoàn KT-QP 72 đón nhận cờ thi đua của Chính phủ năm 2025. Ảnh: Anh Khoa

Giai đoạn 2022-2025, Đoàn KT-QP 72 đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu như: giá trị sản xuất đạt 1.519,6 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch; lợi nhuận đạt 154,97 tỷ đồng, bằng 129,13% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 6,25 triệu đồng/người/tháng năm 2022 lên 8,6 triệu đồng/người/tháng vào năm 2025, cao hơn mặt bằng chung của khu vực biên giới 3,2 triệu đồng.

Trong giai đoạn này, đơn vị có 26 lượt tập thể được công nhận danh hiệu đơn vị quyết thắng; 20 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân; 93 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; 370 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 1.823 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, lao động tiên tiến; 367 lượt lao động thời vụ được biểu dương.

Cùng với đó, đơn vị phát huy hiệu quả sáng kiến kỹ thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên địa bàn biên giới, triển khai nhiều chương trình an sinh - xã hội thiết thực, góp phần phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Đoàn KT-QP 72; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, chăm lo đời sống người lao động, xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đoàn KT-QP 72 tặng giấy khen cho 40 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: Anh Khoa

Dịp này, Đoàn KT-QP 72 trao tặng giấy khen cho 40 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025 và biểu dương 3 lao động thời vụ tiêu biểu.