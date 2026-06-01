Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với 3 xã Phú Thiện, Chư A Thai và Ia Hiao

(GLO)- Sáng 1-6, tại trụ sở Đảng ủy xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và công tác trọng tâm thời gian tới.

Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế và đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tại xã Chư A Thai, tổng giá trị sản xuất đạt 381,7 tỷ đồng, bằng 41% kế hoạch năm; thu hút mới 2 dự án đầu tư, thành lập mới 5 doanh nghiệp, hợp tác xã; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 10 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực cải cách hành chính, toàn xã có 1.812 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, trong đó giải quyết đúng và trước hạn đạt 95,19%; bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 96,66 điểm, xếp loại xuất sắc.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tổ chức quán triệt nghị quyết đạt 100% đảng viên tham gia; kết nạp 5 đảng viên mới; triển khai hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đối với xã Ia Hiao, sau sáp nhập, hệ thống chính trị nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thông suốt.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, địa phương đã vận động người dân hiến đất mở rộng 29 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài hơn 12 km; tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt gần 2.859 ha, đạt 96,9%. Trên địa bàn xã đã thành lập mới 2 hợp tác xã và 32 hộ kinh doanh.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực với 3.249 hồ sơ được tiếp nhận; tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 97,17%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,59%; bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 96,92/100 điểm.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã Phú Thiện tiếp tục phát triển với tổng diện tích gieo trồng đạt 8.406 ha; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 17,5 tỷ đồng, bằng 63,74% dự toán năm. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hoạt động hiệu quả, với khoảng 3.000 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý, phần lớn được giải quyết đúng hạn.

Tại buổi làm việc, các xã cũng nêu một số khó khăn đang gặp phải, chủ yếu là hạn chế về nguồn lực đầu tư, áp lực vận hành bộ máy sau sáp nhập, yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, trong khi địa bàn rộng, dân số đông và tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các xã cần cùng nhau họp bàn, phân tích tiềm năng, lợi thế để phát triển hiệu quả nguồn lực của địa phương. Trong đó, nắm bắt nguồn thủy lợi ở Ayun Hạ để tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng giảm thiểu phát thải carbon; phát triển chăn nuôi, du lịch.

Về phát triển kinh tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã cần chú trọng triển khai phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư; chủ động, tích cực hơn trong phát triển du lịch cộng đồng để khai thác tiềm năng hiện có tại địa phương như hồ Ayun Hạ, di tích Plei Ơi.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu các xã phải làm tốt công tác quy hoạch địa phương. Trước mắt, Ban Thường vụ Đảng ủy phải dành thời gian, trí tuệ, nghiên cứu, tham gia góp ý thấu đáo dự thảo quy hoạch tỉnh; tiếp tục tiếp tục đoàn kết, học hỏi, chia sẻ thông tin để phát triển địa phương.

Về dịch vụ công, các xã nên phối hợp với nhau để triển khai thông suốt, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Châu Ngọc Tuấn (bìa phải) tặng quà cho Đảng uỷ xã Chư A Thai. Ảnh: Hà Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Các địa phương cần phải xác định được vai trò của mình trong thời gian tới, không còn là cánh tay nối dài của cấp trên mà là trung tâm của hệ thống chính trị cơ sở. Bởi khi cấp xã mạnh thì sẽ gần dân hơn, phản ứng điều hành nhanh hơn, nguồn lực xã hội đem lại cũng sẽ hiệu quả hơn; từ đó, củng cố niềm tin của người dân.