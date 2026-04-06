Các xã phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”

(GLO)- Ngày 6-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã làm việc với 9 xã phía Tây tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”.

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các xã: Ia Grai, Ia Hrung, Ia Krái, Ia Chia, Đak Đoa, Kon Gang, Ia Băng, KDang, Đak Sơmei và đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng một số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi làm việc tại xã Đak Đoa. Ảnh: Hà Duy

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, từ đầu năm đến nay, các xã đều đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển KT-XH.

Cụ thể, tại xã Ia Grai, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt gần 228 tỷ đồng, vượt 7,18% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu ngân sách nhà nước gần 44 tỷ đồng, đạt 173% dự toán tỉnh giao.

Tại xã Ia Krái, thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 57% kế hoạch tỉnh giao; đến nay đã ký hợp đồng với đơn vị thi công 9/9 công trình đầu tư công, khối lượng thực hiện đạt khoảng 20%.

Xã Ia Hrung cũng gặt hái nhiều kết quả đáng phấn khởi khi tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 123 tỷ đồng, vượt 77% kế hoạch năm, tốc độ tăng trưởng đạt 5,1%.

Tại xã Ia Chia, sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 120,2% kế hoạch; tổng thu ngân sách đạt 71,62%; gần 100% hồ sơ giải quyết trước hạn.

Đại diện lãnh đạo xã Ia Grai báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Trong khi đó, tốc độ tăng giá trị sản phẩm của xã Đak Đoa quý I đạt 7,58%; tổng thu ngân sách nhà nước là 42,6 tỷ đồng, đạt 77,4%; bàn giao gần 82% mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Xã KDang cũng đạt tốc độ tăng giá trị sản phẩm 6,08%; thu ngân sách đạt 4.025 triệu đồng. Xã đã bàn giao 4,7/6,95 km (đạt 68%) mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Pleiku - Quy Nhơn.

Đối với xã Kon Gang, tổng giá trị sản phẩm ước tính 213,7 tỷ đồng, đạt 98,58% kế hoạch; thành lập mới 5 doanh nghiệp và 20 hộ kinh doanh.

Còn với xã Ia Băng, trong quý I đã hoàn thành 11/17 chỉ tiêu; một số chỉ tiêu đã vượt kế hoạch như: tổng thu ngân sách là 12,1 tỷ đồng, đạt 310,5% kế hoạch; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ là 245 tỷ đồng, đạt 104,71% kế hoạch quý.

Xã Đak Sơmei có tổng thu ngân sách đạt 44%, vượt kế hoạch tiến độ quý I; giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,74%. Xã đang rà soát các nội dung triển khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã với quy mô gần 70 ha.

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng với các xã Ia Grai, Ia Hrung, Ia Krái, Ia Chia. Ảnh: Hà Duy

Tại buổi làm việc, một số khó khăn, vướng mắc được các xã kiến nghị giải quyết, tập trung vào các nội dung như: nhiều tuyến giao thông nông thôn xuống cấp cần được đầu tư; cần có hướng dẫn về mức (tỷ lệ) đối ứng cụ thể đối với dự án nâng cấp, mở rộng và mua sắm trang thiết bị y tế cho trạm y tế thuộc Đề án phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030; hỗ trợ nhân lực có chuyên môn về đất đai để giải quyết hồ sơ tồn đọng, quá hạn; hướng dẫn cơ chế lồng ghép, huy động các nguồn vốn hợp pháp nhằm tăng khả năng cân đối nguồn lực đầu tư.

Ngoài ra, các xã cũng cần được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số; cập nhật, điều chỉnh quy hoạch phân khu một số dự án quan trọng liên quan đến phát triển KT-XH của các địa phương; bố trí kinh phí đo đạc đất đai…

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn dù còn nhiều khó khăn khách quan như: chậm phân bổ vốn đầu tư công, chưa phân cấp quản lý cán bộ, chưa có chỉ tiêu phân bổ cán bộ…

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh với các xã: Đak Đoa, Kon Gang, Ia Băng, KDang, Đak Sơmei. Ảnh: Hà Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Căn cứ vào thực tế, địa phương rà soát các chỉ tiêu, xây dựng lại chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của xã mình; triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không” (không để lãng phí 1 ngày, không chậm trễ trong 1 tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong 1 tháng và không để bị động cả năm); coi đây là kỷ cương, trách nhiệm. Những vấn đề liên quan đến quy hoạch cần kiến nghị ngay với tỉnh.

Đồng thời, xác định cho được thế mạnh của địa phương để tập trung phát triển nhằm đạt tăng trưởng 2 con số; đổi mới tư duy và phương thức điều hành, chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo phục vụ, chủ động, minh bạch, tận tâm, tận lực; làm việc trên tinh thần thần tốc, “6 rõ”.

Bí thư Đảng ủy xã phải quan tâm, nắm được tất cả tình hình hoạt động trên địa bàn, nhanh chóng nắm được cái vướng, cái khó ở cơ sở.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các xã phải khơi thông nguồn lực, phải tư duy ngược để làm rõ nguyên nhân những điểm yếu, hạn chế của địa phương; từ đó tìm ra giải pháp để địa phương chuyển mình.

Bên cạnh đó, các địa phương cần nâng cao chất lượng và tầm nhìn của quy hoạch, khai thác tối đa nguồn lực đất đai. Nhanh chóng triển khai, cụ thể hoá các nghị quyết. Về phát triển kinh tế, tập trung thiết lập các chuỗi liên kết, tận dụng tốt liên kết “3 nhà” (Nhà nước - nhà nông - nhà doanh nghiệp); phải quy hoạch cho được vùng nguyên liệu để kêu gọi đầu tư; đẩy mạnh thu hút đầu tư, ưu tiên những dự án ứng dụng công nghệ mới, đảm bảo môi trường.