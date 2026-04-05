(GLO)- Kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Ia Ly, Ia Phí, Ia Khươl, Chư Păh vào ngày 5-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng.

Cùng tham gia đoàn công tác với đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương và một số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Đoàn công tác kiểm tra khu quy hoạch dân cư Phan Đình Phùng - Nguyễn Văn Linh (xã Chư Păh). Ảnh: P.D

Trong chuyến công tác, đoàn đã khảo sát thực tế quy hoạch trung tâm hành chính các xã và nhiều công trình, dự án trọng điểm. Tại xã Ia Ly, đoàn khảo sát tại Nhà máy Thủy điện Ia Ly, dự án KN500, đập Ia Roi và trao đổi với một số hộ dân ở vùng sạt lở.

Tại xã Ia Phí, đoàn khảo sát khu cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và mô hình sản xuất cà phê OCOP của người dân địa phương.

Ở xã Ia Khươl, đoàn khảo sát Cụm công nghiệp xã và dự án Cụm công nghiệp Ia Khươl 2 với quy mô khoảng 75 ha. Tại xã Chư Păh, đoàn khảo sát khu đất 129 ha quy hoạch khu công nghiệp và 20 ha nông nghiệp công nghệ cao; dự án hồ Phú Hòa cùng quy hoạch khu thương mại - dịch vụ phía Đông hồ (173 ha).

KT-XH ổn định nhưng còn nhiều “nút thắt”

Báo cáo của các địa phương cho thấy, trong quý I/2026, tình hình KT-XH cơ bản ổn định, đời sống nhân dân được bảo đảm, quốc phòng - an ninh tiếp tục giữ vững. Đây là nền tảng thuận lợi để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2026.

Tuy nhiên, điểm chung của các địa phương là vẫn còn khó khăn về hạ tầng, nguồn lực đầu tư và nhu cầu thu hút doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với 4 xã tại xã Chư Păh. Ảnh: P.D

Cụ thể, trong quý I, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã Chư Păh đạt 258,26 tỷ đồng, tăng 10,88% so với cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách đến hết tháng 3-2026 đạt 10,36 tỷ đồng, vượt 100,59% kế hoạch quý I và đạt 35,61% dự toán năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,47% và hộ cận nghèo còn 7,75%.

Chủ tịch UBND xã Trần Anh Tuấn kiến nghị UBND tỉnh và Sở Tài chính xem xét bổ sung kinh phí sự nghiệp kinh tế và kinh phí thu gom, xử lý rác thải nhằm duy trì hoạt động hạ tầng đô thị; quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư và hỗ trợ kêu gọi đầu tư 9 dự án trên địa bàn, trong đó có 4 dự án sử dụng vốn ngân sách với tổng kinh phí dự kiến 545 tỷ đồng.

Xã cũng đề xuất sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 661; xem xét thu hồi đất dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái của Công ty TNHH Biophap để giao cho địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả. Bên cạnh đó, kiến nghị các sở, ngành liên quan thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án đường liên xã huyện Chư Păh theo quy định.

Đối với xã Ia Phí, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 62,6 tỷ đồng; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng để triển khai 4 công trình hạ tầng.

Địa phương cũng kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 661, nhất là đoạn qua các xã Chư Păh - Ia Ly, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và thu hút đầu tư; bố trí kinh phí hỗ trợ ổn định dân cư tại chỗ; tăng cường kết nối, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thu mua, chế biến nông sản, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và ổn định đầu ra cho người dân.

Với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 83,17%, xã Ia Khươl còn 274 hộ nghèo và 712 hộ cận nghèo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,85%; thu ngân sách đạt 44,16% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, địa phương vẫn đối diện với khó khăn như: quỹ đất rộng nhưng kém màu mỡ, dân cư phân bố thưa thớt; số lượng doanh nghiệp ít, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Khươl Rơ Châm H'Phik kiến nghị, đề xuất một số nội dung tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Bí thư Đảng ủy xã Rơ Châm H’Phik kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Ia Khươl (thành lập năm 2008, quy mô 53,19 ha) do hiện nay còn thiếu đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông, thoát nước, xử lý nước thải và cấp điện, nhằm thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Đồng thời, sớm bố trí nguồn lực xây dựng trung tâm hành chính mới do trụ sở hiện nay còn chật hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu; thu hút đầu tư phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn kiến trúc và văn hóa truyền thống của người Bahnar; nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 19D (đoạn qua địa bàn khoảng 16 km) nhằm bảo đảm kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Tương tự, xã Ia Ly có 16 thôn, làng, tổ dân phố; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 63,91%. Trong quý I, KT-XH của xã duy trì mức tăng trưởng khá; tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 3,88%.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tiến Dũng kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu; xem xét bổ sung biên chế để bảo đảm nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ, nhất là biên chế sự nghiệp; sớm ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 và hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai hiệu quả.

Xã cũng mong muốn các sở, ngành liên quan hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; tăng cường tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trong vận hành hệ thống giải quyết thủ tục hành chính.

Tạo đột phá bằng tư duy mới

Tại buổi làm việc, các địa phương đã tập trung thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, gắn với kịch bản tăng trưởng và các chương trình công tác chủ yếu nhằm hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH được giao.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế sẵn có, các địa phương mong muốn thu hút thêm doanh nghiệp đầu tư, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, nhất là trong việc hình thành và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất bền vững.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tham gia ý kiến liên quan đến xây dựng vùng nguyên liệu. Ảnh: P.D

Đại diện một số doanh nghiệp cũng đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, tập trung vào việc hình thành vùng nguyên liệu và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất.

Ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp - cho rằng, các địa phương cần xác định rõ quy mô diện tích có thể tham gia vào chuỗi liên kết để có cơ sở triển khai hiệu quả.

Theo ông, điều quan trọng là sự hợp tác chặt chẽ giữa người dân, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhằm xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng, từ đó giúp sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường. Khi đã hình thành được vùng nguyên liệu ổn định, việc phát triển các hệ sinh thái phía sau sẽ trở nên thuận lợi hơn.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Tiến Nhất - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh - mong muốn tỉnh quan tâm, hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi đất cao su sang phát triển hạ tầng và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tạo điều kiện kết nối với các đối tác có kinh nghiệm.

Liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của địa phương, lãnh đạo các sở, ngành cũng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp cơ bản đầy đủ, làm rõ từng nội dung.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ rõ, các địa phương có nhiều dư địa phát triển nhưng chưa tạo được đột phá trong lãnh đạo, điều hành; cách làm còn chung chung, chưa bám sát thực tiễn. Đây là vấn đề đáng lo ngại, cho thấy quá trình chuyển từ tư duy “chính quyền hành chính” sang “chính quyền kiến tạo” vẫn chưa rõ nét.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với 4 xã. Ảnh: R'Piên

Từ thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải đổi mới tư duy, cách tiếp cận, nâng cao năng lực nắm bắt và xử lý vấn đề. Đội ngũ cán bộ phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với địa bàn; chủ động đồng hành, hỗ trợ, định hướng người dân và doanh nghiệp phát triển; kịp thời đề xuất, xử lý các vấn đề phát sinh.

Tinh thần xuyên suốt là làm việc đến cùng, có sản phẩm cụ thể. Chính quyền phải gần dân, sát doanh nghiệp để xây dựng niềm tin và sự đồng thuận; đồng thời, cần chú trọng nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, nhất là các mô hình khởi nghiệp tại chỗ.

Về định hướng phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu chung là tăng trưởng 2 con số; phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Trên cơ sở đó, các địa phương cần nhận diện rõ dư địa tăng trưởng, phải xây dựng giải pháp cụ thể theo từng vùng, từng lĩnh vực; phát triển vùng nguyên liệu gắn với chuỗi liên kết; đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng tái tạo, khu dân cư, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, trồng rừng gỗ lớn… Tất cả phải được triển khai theo tinh thần “6 rõ”.

Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu, bên trái) thăm Công ty TNHH chế biến nông sản Jrai Ia Ly. Ảnh: P.D

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, việc phát triển cụm công nghiệp chỉ nên bố trí ở những khu vực đất xấu. Về lâu dài, mỗi xã cần định hướng hình thành một cụm công nghiệp phù hợp, đảm bảo yêu cầu về môi trường. Kinh tế chỉ có thể phát triển bền vững khi có nhiều doanh nghiệp tham gia.

Để nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy và thúc đẩy phát triển KT-XH gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và người dân.

Trong đó, cấp ủy, HĐND, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phải nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ, tạo sự thống nhất và tin cậy trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các địa phương cần tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, trọng tâm là phát triển hạ tầng, nhất là thủy lợi và giao thông nội vùng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Đoàn công tác khảo sát tại Nhà máy Thủy điện Ia Ly. Ảnh: P.D

Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn, bảo đảm người lao động có việc làm sau đào tạo thông qua liên kết với doanh nghiệp; đồng thời, tạo sinh kế bền vững bằng phát triển các chuỗi liên kết sản xuất và các dự án cộng đồng.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc.

Chủ tịch UBND tỉnh (áo trắng) gặp gỡ, trò chuyện với một số hộ dân ở vùng sạt lở ở xã Ia Ly. Ảnh: P.D

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động làm việc với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp để xây dựng vùng nguyên liệu, từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất bền vững.

Trong bối cảnh quỹ đất không gia tăng, giải pháp căn cơ là nâng cao giá trị và sản lượng trên cùng diện tích, qua đó gia tăng hiệu quả kinh tế.