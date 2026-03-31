Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Thể thao cộng đồng

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Chư Păh tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÙI ĐẠI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Xã Chư Păh vừa tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2026, thu hút gần 1.000 vận động viên tham gia, đến từ 25 đoàn thuộc 17 đơn vị là các cơ quan, thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn.

Đại hội diễn ra từ ngày 20-3 đến ngày 30-3, với 6 môn thi đấu gồm: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, Karatedo và kéo co, tổng cộng 36 nội dung. Trong suốt 10 ngày tranh tài sôi nổi, mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt, các vận động viên vẫn thi đấu hết mình, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và cổ động viên.

Kết thúc Đại hội, Ban tổ chức đã trao 248 huy chương các loại cho những vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Trường THCS Hòa Phú; giải Nhì thuộc về Trường THCS Phú Hòa; giải Ba thuộc về Thôn 1 (Nghĩa Hòa cũ).

Đại hội là dịp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021–2030. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, sẵn sàng tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh và các giải đấu trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

