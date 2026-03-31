Chư Păh tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2026

(GLO)- Xã Chư Păh vừa tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2026, thu hút gần 1.000 vận động viên tham gia, đến từ 25 đoàn thuộc 17 đơn vị là các cơ quan, thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn.

Đại hội diễn ra từ ngày 20-3 đến ngày 30-3, với 6 môn thi đấu gồm: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, Karatedo và kéo co, tổng cộng 36 nội dung. Trong suốt 10 ngày tranh tài sôi nổi, mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt, các vận động viên vẫn thi đấu hết mình, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và cổ động viên.

Kết thúc Đại hội, Ban tổ chức đã trao 248 huy chương các loại cho những vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Trường THCS Hòa Phú; giải Nhì thuộc về Trường THCS Phú Hòa; giải Ba thuộc về Thôn 1 (Nghĩa Hòa cũ).

Đại hội là dịp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021–2030. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, sẵn sàng tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh và các giải đấu trong thời gian tới.