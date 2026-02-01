Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Bế mạc Giải kéo co, đẩy gậy thuộc Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc lần thứ I

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 31-1, tại công viên Long Vân, các nội dung thi đấu cuối cùng của Giải kéo co, đẩy gậy thuộc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Quy Nhơn Bắc lần thứ I - năm 2026 đã diễn ra sôi nổi. 

Trong khuôn khổ Giải kéo co, đẩy gậy thuộc Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc lần thứ I, môn đẩy gậy diễn ra gay cấn với sự tham gia của 28 vận động viên (VĐV) đến từ 7 đoàn, đại diện cho 14 khu phố trên địa bàn phường.

Môn đẩy gậy được tổ chức thi đấu ở 4 nội dung: nam dưới 75 kg, nam từ 75 kg trở lên, nữ dưới 60 kg và nữ từ 60 kg trở lên.

be-mac-giai-keo-co-day-gay-thuoc-dai-hoi-the-duc-the-thao-phuong-quy-nhon-bac-3.jpg
VĐV tranh tài môn đẩy gậy ở nội dung nữ từ 60 kg trở lên. Ảnh: H.V
be-mac-giai-keo-co-day-gay-thuoc-dai-hoi-the-duc-the-thao-phuong-quy-nhon-bac-6.jpg
Cuộc so tài của các VĐV nữ ở nội dung dưới 60 kg. Ảnh: H.V
be-mac-giai-keo-co-day-gay-thuoc-dai-hoi-the-duc-the-thao-phuong-quy-nhon-bac4.jpg
VĐV giằng co quyết liệt ở nội dung nam dưới 70 kg. Ảnh: H.V

Kết thúc thi đấu, Ban tổ chức đã trao giải cho các VĐV đoạt thành tích cao của hai môn. Ở môn đẩy gậy, VĐV Nguyễn Thị Bình (khu phố 3 và 4) giành giải nhất nội dung nữ dưới 60 kg; Phan Thị Kim Liên (khu phố 15 và 16) đoạt giải nhất nội dung nữ từ 60 kg trở lên.

be-mac-giai-keo-co-day-gay-thuoc-dai-hoi-the-duc-the-thao-phuong-quy-nhon-bac.jpg
Các VĐV giành thành tích cao môn đẩy gậy ở nội dung nữ trên 60 kg. Ảnh: H.V

Ở nội dung nam, VĐV Lê Văn Khả (khu phố 7 và 8) giành giải nhất hạng cân dưới 75 kg, Nguyễn Thành Hùng (khu phố 11 và 12) xuất sắc đoạt giải nhất hạng cân từ 75 kg trở lên.

be-mac-giai-keo-co-day-gay-thuoc-dai-hoi-the-duc-the-thao-phuong-quy-nhon-bac-2.jpg
Trao giải cho các VĐV giành thành tích cao ở nội dung đẩy gậy nam trên 70 kg. Ảnh: H.V

Ở môn kéo co, đội khu phố 7 và 8 giành giải nhất, đội khu phố 11 và 12 đoạt giải nhì, đội khu phố 3 và 4 nhận giải ba.

Giải kéo co, đẩy gậy Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc lần thứ I diễn ra trong 2 ngày (30 và 31-1), thu hút hơn 100 VĐV đến từ 14 khu phố trên địa bàn phường tham gia tranh tài. Đây là dịp tuyển chọn VĐV tham gia Giải kéo co, đẩy gậy Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai trả lời phỏng vấn về mục tiêu xây dựng nền tảng võ học khoa học và lộ trình trình UNESCO ghi danh di sản.

“Xây dựng nền tảng võ cổ truyền khoa học, hướng tới mục tiêu UNESCO ghi danh”

Thể thao

(GLO)- Trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hệ thống hóa các giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Bình Định, tạo nền tảng khoa học hướng đến mục tiêu UNESCO ghi danh.

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

Hàng thủ mắc sai lầm, U23 Việt Nam thất bại ở bán kết

Hàng thủ mắc sai lầm, U23 Việt Nam thất bại ở bán kết

Bóng đá

(GLO)- U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ viết tiếp kỳ tích ở Thường Châu năm 2018 nhưng lại thua đậm ở bán kết. Những sai lầm nơi hàng thủ đã khiến họ phải trả cái giá quá đắt và đành nhìn U23 Trung Quốc giành vé vào chơi trận chung kết Giải U23 Châu Á.

null