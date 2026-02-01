Bế mạc Giải kéo co, đẩy gậy thuộc Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc lần thứ I

(GLO)- Chiều 31-1, tại công viên Long Vân, các nội dung thi đấu cuối cùng của Giải kéo co, đẩy gậy thuộc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Quy Nhơn Bắc lần thứ I - năm 2026 đã diễn ra sôi nổi.

Trong khuôn khổ Giải kéo co, đẩy gậy thuộc Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc lần thứ I, môn đẩy gậy diễn ra gay cấn với sự tham gia của 28 vận động viên (VĐV) đến từ 7 đoàn, đại diện cho 14 khu phố trên địa bàn phường.

Môn đẩy gậy được tổ chức thi đấu ở 4 nội dung: nam dưới 75 kg, nam từ 75 kg trở lên, nữ dưới 60 kg và nữ từ 60 kg trở lên.

VĐV tranh tài môn đẩy gậy ở nội dung nữ từ 60 kg trở lên. Ảnh: H.V

Cuộc so tài của các VĐV nữ ở nội dung dưới 60 kg. Ảnh: H.V

VĐV giằng co quyết liệt ở nội dung nam dưới 70 kg. Ảnh: H.V

Kết thúc thi đấu, Ban tổ chức đã trao giải cho các VĐV đoạt thành tích cao của hai môn. Ở môn đẩy gậy, VĐV Nguyễn Thị Bình (khu phố 3 và 4) giành giải nhất nội dung nữ dưới 60 kg; Phan Thị Kim Liên (khu phố 15 và 16) đoạt giải nhất nội dung nữ từ 60 kg trở lên.

Các VĐV giành thành tích cao môn đẩy gậy ở nội dung nữ trên 60 kg. Ảnh: H.V

Ở nội dung nam, VĐV Lê Văn Khả (khu phố 7 và 8) giành giải nhất hạng cân dưới 75 kg, Nguyễn Thành Hùng (khu phố 11 và 12) xuất sắc đoạt giải nhất hạng cân từ 75 kg trở lên.

Trao giải cho các VĐV giành thành tích cao ở nội dung đẩy gậy nam trên 70 kg. Ảnh: H.V

Ở môn kéo co, đội khu phố 7 và 8 giành giải nhất, đội khu phố 11 và 12 đoạt giải nhì, đội khu phố 3 và 4 nhận giải ba.

Giải kéo co, đẩy gậy Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc lần thứ I diễn ra trong 2 ngày (30 và 31-1), thu hút hơn 100 VĐV đến từ 14 khu phố trên địa bàn phường tham gia tranh tài. Đây là dịp tuyển chọn VĐV tham gia Giải kéo co, đẩy gậy Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026.