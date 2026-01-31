Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường Quy Nhơn Đông lần thứ I

HUỲNH VỸ
(GLO)- Sáng 31-1, tại khu phố Hội Tân, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Quy Nhơn Đông lần thứ I - 2026 đã khai mạc, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên (VĐV) đại diện cho 7 đoàn đến từ 19 khu phố và các đơn vị trên địa bàn phường. 

dai-hoi-the-duc-the-thao-phuong-quy-nhon-dong-5.jpg
Thực hiện nghi thức rước đuốc, mở màn cho chuỗi hoạt động của Đại hội. Ảnh: H.V

Dự lễ khai mạc có đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, lãnh đạo địa phương cùng cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường.

Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Đông lần thứ I - 2026 gồm 5 môn: kéo co, bóng chuyền, bóng đá, việt dã và cờ tướng. Các nội dung sẽ được tổ chức lần lượt đến hết tháng 4-2026.

Đại hội là dịp đánh giá kết quả phong trào TDTT ở địa phương, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, khuyến khích toàn dân tham gia tập luyện TDTT, giúp nâng cao sức khỏe, thể lực; qua đó tuyển chọn lực lượng tham gia các giải đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026.

dai-hoi-the-duc-the-thao-phuong-quy-nhon-dong.jpg
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên. Ảnh: H.V

Ngay sau lễ khai mạc, 7 đoàn tham gia thi đấu môn kéo co theo thể thức đấu loại trực tiếp.

dai-hoi-the-duc-the-thao-phuong-quy-nhon-dong-3.jpg
Môn kéo co diễn ra sôi nổi, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Ảnh: H.V

Kết quả chung cuộc, đoàn 5 (khu phố Lý Lương, Lý Hưng, Lý Chánh, Lý Hòa) xuất sắc giành giải nhất; đoàn 1 (khu phố 1, 2, 3) đoạt giải nhì và đoàn 3 (khu phố 7, 8, 9) nhận giải ba.

