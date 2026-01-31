Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường Quy Nhơn Đông lần thứ I

(GLO)- Sáng 31-1, tại khu phố Hội Tân, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Quy Nhơn Đông lần thứ I - 2026 đã khai mạc, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên (VĐV) đại diện cho 7 đoàn đến từ 19 khu phố và các đơn vị trên địa bàn phường.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Thực hiện nghi thức rước đuốc, mở màn cho chuỗi hoạt động của Đại hội. Ảnh: H.V

Dự lễ khai mạc có đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, lãnh đạo địa phương cùng cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường.

Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Đông lần thứ I - 2026 gồm 5 môn: kéo co, bóng chuyền, bóng đá, việt dã và cờ tướng. Các nội dung sẽ được tổ chức lần lượt đến hết tháng 4-2026.

Đại hội là dịp đánh giá kết quả phong trào TDTT ở địa phương, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, khuyến khích toàn dân tham gia tập luyện TDTT, giúp nâng cao sức khỏe, thể lực; qua đó tuyển chọn lực lượng tham gia các giải đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên. Ảnh: H.V

Ngay sau lễ khai mạc, 7 đoàn tham gia thi đấu môn kéo co theo thể thức đấu loại trực tiếp.

Môn kéo co diễn ra sôi nổi, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Ảnh: H.V

Kết quả chung cuộc, đoàn 5 (khu phố Lý Lương, Lý Hưng, Lý Chánh, Lý Hòa) xuất sắc giành giải nhất; đoàn 1 (khu phố 1, 2, 3) đoạt giải nhì và đoàn 3 (khu phố 7, 8, 9) nhận giải ba.