Phường Quy Nhơn Đông đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026

(GLO)- Năm 2025, phường Quy Nhơn Đông cơ bản ổn định kinh tế - xã hội, hoàn thành 17/20 chỉ tiêu đề ra. Bước sang năm 2026, địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức 2 con số, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026, do UBND phường Quy Nhơn Đông tổ chức vào chiều 30-1.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Năm 2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thời tiết cực đoan và lần đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, phường Quy Nhơn Đông đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, phục hồi sản xuất; tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, địa phương đã thực hiện đạt 17/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 7,04%; trong đó, dịch vụ tăng 8,87%, công nghiệp - xây dựng tăng 6,37%, nông - lâm - thủy sản tăng 2,65%.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 313,98 triệu USD, vượt kế hoạch đề ra; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 136,53 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần dự toán.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến rõ nét. Trên địa bàn không còn hộ nghèo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%. Công tác bảo vệ môi trường được tăng cường, tỷ lệ thu gom rác thải đô thị đạt 99%; tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch đạt 93,6%. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

UBND phường Quy Nhơn Đông trao Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác trọng tâm năm 2026 cho các phòng, ban, đơn vị, khu phố. Ảnh: Nhật Trường

Năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Vì vậy, phường Quy Nhơn Đông xác định phương châm chỉ đạo điều hành là “thần tốc - hiệu quả - dứt điểm”; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Trọng tâm phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu gồm: tốc độ tăng giá trị sản phẩm GRDP đạt 11,04%; thu ngân sách Nhà nước đạt 277,487 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 341,061 triệu USD; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 12.631 tỷ đồng; thu hút 2 dự án đầu tư mới; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch; tiếp tục duy trì 100% tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và không còn hộ nghèo trên địa bàn.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, phường Quy Nhơn Đông sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành; tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ; tăng cường chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; theo dõi sát tình hình, kịp thời dự báo, xử lý vướng mắc phát sinh.

UBND phường sẽ phân công cụ thể từng lãnh đạo theo dõi lĩnh vực, duy trì giao ban định kỳ; tăng cường kiểm tra thực tế; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Các cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Nhật Trường

Dịp này, 3 cá nhân của phường vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.