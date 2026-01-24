Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

6 đội bóng tham gia Giải bóng đá thanh niên xã Tuy Phước lần thứ I năm 2026

HUỲNH VỸ
(GLO)- Chiều 24-1, tại sân vận động xã Tuy Phước, các trận đấu đầu tiên của Giải bóng đá thanh niên xã Tuy Phước tranh Cúp Sơn Tito lần thứ I năm 2026 đã khởi tranh.

Giải bóng đá thanh niên xã Tuy Phước tranh Cúp Sơn Tito lần thứ I năm 2026 thu hút hơn 90 vận động viên là đoàn viên, thanh niên thuộc 6 đội bóng, gồm: Phước Lộc, Phước Khả Diêu Trì, Nhôm kính Phát Phước Thuận, Xuân Diệu, Phước Nghĩa và Tuy Phước.

giai-bong-da-thanh-nien-xa-tuy-phuoc-2430.jpg
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải đấu. Ảnh: ĐVCC

Các đội được chia thành 2 bảng (mỗi bảng 3 đội), thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết.

6-doi-tham-gia-giai-bong-da-thanh-nien-xa-tuy-phuoc.jpg
Kết thúc trận đấu đầu tiên, đội Phước Lộc giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đội Phước Khả Diêu Trì (áo xanh). Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước phối hợp với Chi đoàn Agribank Tuy Phước - Vân Canh trao 10 suất quà “Xuân yêu thương”, với tổng trị giá 2,5 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

6-doi-tham-gia-giai-bong-da-thanh-nien-xa-tuy-phuoc-1.jpg
Trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).

Dự kiến, giải đấu bế mạc vào ngày 7-2.

null