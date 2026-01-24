6 đội bóng tham gia Giải bóng đá thanh niên xã Tuy Phước lần thứ I năm 2026

Giải bóng đá thanh niên xã Tuy Phước tranh Cúp Sơn Tito lần thứ I năm 2026 thu hút hơn 90 vận động viên là đoàn viên, thanh niên thuộc 6 đội bóng, gồm: Phước Lộc, Phước Khả Diêu Trì, Nhôm kính Phát Phước Thuận, Xuân Diệu, Phước Nghĩa và Tuy Phước.
Các đội được chia thành 2 bảng (mỗi bảng 3 đội), thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết.
Dịp này, Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước phối hợp với Chi đoàn Agribank Tuy Phước - Vân Canh trao 10 suất quà “Xuân yêu thương”, với tổng trị giá 2,5 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Hoạt động nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).
Dự kiến, giải đấu bế mạc vào ngày 7-2.