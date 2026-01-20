Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

(GLO)- Sáng 20-1, đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành chiến thắng 2-1 trước Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn ở lượt trận cuối nhóm D, bảng C, vòng loại khu vực TP. Hồ Chí Minh, qua đó đứng nhất bảng và giành vé vào vòng play-off Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026.

Trước đó, đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn lần lượt đánh bại Trường Đại học Sài Gòn với tỷ số 1-0 (ngày 11-1), thắng đậm Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 5-0 (ngày 15-1) và khép lại vòng bảng bằng chiến thắng 2-1 trước Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn.

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn (áo đỏ) giành trọn vẹn 9 điểm, qua đó đoạt vé vào vòng play-off Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam 2026. Ảnh: Báo Thanh Niên

Tại Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 (TNSV THACO Cup 2026), đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn nằm ở nhóm D, bảng C - khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Bảng đấu này có 35 đội, thi đấu từ ngày 9 đến 27-1-2026 tại 2 địa điểm: sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng (số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng) và sân Tao Đàn (số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành).

35 đội chia làm 9 nhóm (8 nhóm 4 đội, 1 nhóm 3 đội) thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng; chọn 9 đội xếp thứ nhất, 2 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất cùng với đội xếp thứ nhì khu vực Tây Nam bộ vào thi đấu play-off để chọn 6 suất tham dự vòng chung kết.

Theo đó, với 3 trận toàn thắng, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành trọn vẹn 9 điểm, xuất sắc đoạt vé vào vòng play-off (diễn ra từ ngày 25 đến 27-1).