Trường Đại học Quy Nhơn đón hơn 5.000 tân sinh viên trong năm học 2025-2026

(GLO)- Tối 21-9, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Gala “Tự hào sinh viên QNU” chào đón hơn 5.000 tân sinh viên. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Chào đón tân sinh viên khóa 48” của nhà trường.

Bước vào năm học 2025-2026, Trường Đại học Quy Nhơn chào đón hơn 5.000 tân sinh viên thuộc 52 ngành đào tạo trình độ đại học.

chuong-trinh-van-nghe.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại đêm Gala “Tự hào sinh viên QNU”. Ảnh: T.D

Đêm Gala “Tự hào sinh viên QNU” được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, để lại nhiều ấn tượng khó quên trong cán bộ, giảng viên và tân sinh viên nhà trường.

Phát biểu tại đêm Gala, PGS.TS. Đoàn Đức Tùng-Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn bày tỏ niềm vui khi các tân sinh viên đã tin tưởng lựa chọn Trường Đại học Quy Nhơn làm nơi học tập và rèn luyện. Đồng thời, ông kỳ vọng các sinh viên sẽ phát huy sức trẻ, tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên để có thành tích tốt nhất trong môi trường đại học.

pgsts-doan-duc-tung-hieu-truong-truong-dai-hoc-quy-nhon.jpg
PGS.TS. Đoàn Đức Tùng-Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn phát biểu tại đêm Gala.
﻿Ảnh: T.D

Dịp này, nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp trao 105 triệu đồng cho quỹ học bổng nhằm hỗ trợ các tân sinh viên khó khăn có điều kiện vươn lên trong học tập.

Được biết, chuỗi hoạt động ngày hội “Chào đón tân sinh viên khóa 48” của Trường Đại học Quy Nhơn gồm: gian hàng “Khoa tôi là số 1” & “Club’s Day”; đường đua sắc màu “QNU-Color Me Run”; trò chơi lớn “Tuổi trẻ QNU-kiến tạo tương lai"; trò chơi “Dân gian hội tụ-tân sinh viên kết nối”; Gala nghệ thuật “Tự hào sinh viên QNU”.

tan-sinh-vien-truong-dai-hoc-quy-nhon.jpg
Những tân sinh viên khóa 48 của Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: T.D

Ngày hội đã đã mang lại không khí sôi động với nhiều màu sắc, giúp tân sinh viên làm quen môi trường mới, kết nối bạn bè và tự hào khoác lên mình màu áo của Trường Đại học Quy Nhơn.

null