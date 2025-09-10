Talkshow “Chia sẻ về chính sách BHYT” cho hơn 500 tân sinh viên FPT Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 9-9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Trường Đại học FPT Quy Nhơn tổ chức talkshow với chủ đề “Chia sẻ về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT)”. Hoạt động diễn trong khuôn khổ Tuần lễ định hướng dành cho hơn 500 tân sinh viên K21.

Tại talkshow, báo cáo viên BHXH tỉnh đã chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến mức đóng, giá trị sử dụng của thẻ BHYT, quyền lợi khi tham gia BHYT. Đồng thời, nhấn mạnh thông điệp: BHYT không chỉ là chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước, mà còn là “người bạn đồng hành” giúp sinh viên được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại cơ sở y tế nhà trường, đồng thời bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Báo cáo viên BHXH tỉnh chia sẻ về chính sách BHYT tại talkshow. Ảnh: ĐVCC

Các sinh viên đã đặt câu hỏi cho đại diện BHXH tỉnh xoay quanh các nội dung: cách thức tham gia, phương thức đóng, thủ tục thụ hưởng quyền lợi khi sử dụng thẻ BHYT… Tất cả đều được Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trần Ngọc Tuấn trao đổi, giải đáp cụ thể, tạo sự tin tưởng và yên tâm cho sinh viên khi tham gia BHYT.

Sinh viên đặt câu hỏi cho báo cáo viên BHXH tỉnh. Ảnh: ĐVCC

Song song với talkshow, BHXH tỉnh còn tổ chức gian hàng tư vấn BHYT ngay tại khuôn viên Trường Đại học FPT Quy Nhơn, hỗ trợ sinh viên tra cứu các thông tin liên quan đến thẻ BHYT, giải đáp thêm những thắc mắc liên quan.

Hoạt động này thu hút đông đảo tân sinh viên tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp về sự đồng hành, trách nhiệm của ngành BHXH đối với thế hệ trẻ.